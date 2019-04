Robin Packalen till Ruisrock - bot avslöjade de nyaste artisterna

Robin Packalen iskee silmää ja hymyilee pinkkiä taustaa vasten. Hänen kätensä on ojennettu katsojaa kohti.

Robin Packalen. Robin Packalen iskee silmää ja hymyilee pinkkiä taustaa vasten. Hänen kätensä on ojennettu katsojaa kohti. Bild: Juuli Aschan / YleX

Som första festival i Finland har Ruisrock tagit i bruk artificiell intelligens i form av en bot som svarar på festivaldeltagarnas frågor.

Ruissi-botti, som boten kallas, togs i bruk i dag och avslöjade samtidigt en av sommarens dragplåster på festivalen, Åbobördige Robin Packalen, som i år gjort musik också på engelska, bland annat låten I’ll Be With You.

Boten kunde dessutom avslöja att Malka och Lukas Leon, som tillsammans gjort låten Pussy, också kommer att uppträda på sommarens festival.

Ruisrock firar 50-års jubileum i år.

Ellie Goulding gör ett återbesök på Ruisrock. Den brittiska artisten Ellie Goulding. Bild: Magnus Liljegren/IBL

Internationella stjärnartister som tidigare offentliggjorts är Ellie Goulding, Marina, Lykke Li, Bad Bunny, Diplo, Rita Ora, Travis Scott, MØ, Future.

Också Alma återvänder till Ruisrock. Alman keikka Ruisrock festivalilla. Bild: Annika Miettinen

Dessutom uppträder inhemska Anna Puu, Apulanta, Pauliina Kokkonen, SANNI, Vesala, Ville Valo & Agents, Younghearted, Alma, JVG, J. Karjalainen, Ellinoora, Gasellit, Olavi Uusivirta och Chisu.



Reino Nordin Reino Nordin YlexPopissa 2018. Bild: Juuli Aschan, YleX

Också Ruusut, ABREU, Reino Nordin, Ida Paul & Kalle Lindroth, The Holy, Vilma Alina och Jori Sjöroos finns bland affischnamnen.

De inhemska rapartisterna Elastinen, Gettomasa, Pikku G och Katakombi kommer också till Ruisrock, som ordnas första helgen i juli på Runsala i Åbo.

De sista artisterna offentliggörs i maj.

Endagsbiljetterna till lördagens festival är redan slutsålda, likaså tvådagarsbiljetterna till fredag och lördag.

Läs mer om hela programmet och festivalens samtliga artister på festivalens hemsida.