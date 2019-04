SAS-strejken kan fortsätta hela veckan - hittills har 2800 flyg stoppats

Pilotstrejken på SAS är fortsättningsvis mycket låst och parterna förhandlar inte med varandra. SAS förbereder sig för att strejken kan fortsätta hela veckan.

Det är nu den fjärde dagen som SAS-piloterna strejkar. Sedan strejken bröt ut har inga förhandlingar förts och läget är mycket låst.

- Det pågår inga förhandlingar i stunden men vi gör vårt yttersta för att konstruktivt finna lösningar, men ingenting nytt i nuläget, säger Ebba Fredin, pressansvarig på organisationen Transportföretagen, till DN.

Över hundratusen resenärer har drabbats av flygstrejken. De här resenärerna väntar på besked på Gardermoen i Oslo. Resenärer sitter och väntar på en flygplats och en man tittar på klockan. Bild: EPA / Ole Berg Rusten

De svenska, danska och norska SAS-piloterna kräver enligt arbetsgivaren en löneförhöjning på 13 procent och att de får större inflytande över sitt arbetsschema. SAS har endast gått med på att höja lönerna med 2,3 procent.

- Det går inte för bolaget att möta det. Då riskerar man anställningstryggheten för drygt 10 000 anställda, säger Svenska Flygbranschens förhandlingschef Torbjörn Granevärn till SVT.

För SAS är strejken naturligtvis en stor förlust och på Stockholmsbörsen föll aktien med 3 procent under förmiddagen.

Kollektivavtalen för piloterna är fristående för Sverige, Norge och Danmark. Piloterna har tidigare uppgett att förhandlingarna i alla länder måste leda till ett resultat som de är nöjda med, innan strejken kan brytas.

Resenärerna kan boka om biljetter gratis hela veckan

SAS förbereder sig nu för att strejken kan fortsätta och bolaget har förlängt tiden för att gratis boka om sina biljetter till att gälla hela veckan.

SAS ställer in fler än 1200 avgångar i dag och imorgon och närmare 110 000 resenärer drabbas av de inställda flygen. Strejken började i fredags och fram tills imorgon har 2802 flyg stoppats av konflikten.

Tavla på flygfältet som visar att många av SAS flyg är inhiberade. Bild: EPA / Ole Berg Rusten

Flygningar som utförs av SAS samarbetspartners påverkas inte av strejken och därför flygs majoriteten av flygen till och från Finland enligt planerna.

- SAS använder underleverantörer vid flygen från Åbo, Vasa, Tammerfors och Uleåborg och därför påverkas inte de här flygen, sa Freja Annamatz, presschef på SAS, till Svenska Yle förra veckan.

Däremot påverkas en del av flygen som går till eller från Helsingfors. Det lönar sig att kolla situationen på SAS webbsida. Det är svårt att nå kundtjänsten per telefon och enligt SAS är det enklast att nå bolaget via Facebook just nu.