25 år sedan Ayrton Sennas död – Alain Prost påminns dagligen om sin mångårige konkurrent

För 25 år sedan, den 1 maj 1994, chockerades idrottsvärlden av Ayrton Sennas död i F1-tävlingen i Imola. Den trefaldige världsmästaren blev 34 år. F1-helgen var redan då nattsvart eftersom österrikaren Roland Ratzenberger omkommit dagen innan.

De som följde med Formel 1 under 1980-talets andra hälft och 1990-talets början har inte glömt duellerna mellan den tidens två bästa F1-förare, Ayrton Senna och Alain Prost.

Fransmannen Prost blev världsmästare fyra gånger, 1985, 1986, 1989 och 1993, medan brasilianen Senna korades till världsmästare tre gånger, 1988, 1990 och 1991.

Alain Prost slutade köra Formel 1 år 1993 efter att ha bärgat sin fjärde VM-titel. Dess värre fortsatte Ayrton Senna sin karriär med ödesdigra följder.

San Marinos Grand Prix 1994 blev alla tiders dystraste F1-helg.

Bild: ullstein bild - dpa/ All Over Press

Roland Ratzenberger har kraschat i över 300 kilometer i timmen, med fatala följder. Roland Ratzenberger har kraschat i över 300 kilometer i timmen, med fatala följder. Bild: ullstein bild - dpa/ All Over Press

I lördagens kval dödskraschade österrikaren Roland Ratzenberger och som om det inte vore nog fick Sennas liv fick ett abrupt slut i och med den våldsamma kraschen i söndagens tävling på Imola-banan.

Kraschen kan ses via denna videolänk men rekommenderas inte för känsliga.

Bild: imago images / WEREK/ All Over Press

Ayrton Sennas bil efter dödskraschen. Ayrton Sennas bil efter dödskraschen. Bild: imago images / WEREK/ All Over Press

Alain Prost upplever att både hans karriär och hans liv har ett starkt band till Senna, ännu 25 år efter att deras interna tävling fick ett sorgligt slut.

– En del av detta samband kan jag förklara, en del kan jag inte. Men saken kommer fram varje dag, på sätt eller annat. Människor kommer ihåg våra tävlingar, de dryftas på sociala medier och händelserna berör fortfarande människor.

– Vi körde många, fina tävlingar mot varandra men tyvärr är det just på grund av Sennas död som de blivit oförglömliga, säger Prost.

Duons interna tävling var som hårdast i slutet av 1980-talet när Senna och Prost körde två säsonger i McLaren-stallet.

– Vi körde bara två år i samma stall, men ändå förenas vår historia nästan fullständigt. Jag tror inte att människor talar om den ena av oss, utan att den andra nämns. Med det här har jag levt i 30 år, så jag känner att hela mitt liv är kopplat till Senna, säger Prost.

– Vi fick båda uppleva att 50 % av människorna uppskattar oss och att 50 % hatar oss.

Förhållandet mellan Senna och Prost var inte alltid särskilt bra, men i och med att Prost avslutade sin karriär år 1993 blev deras relation varmare.

– Vi hann vara vänner i ett halvt år. Tack vare att jag lade av fick historien ett vackert slut.

Nuförtiden verkar till och med de brasilianska F1-fansen uppskatta fransmannen Prost.

– På något underligt sätt har det blivit så att jag troligen är mer känd i Brasilien än i Frankrike, säger Prost.

Efter Sennas död har säkerheten i Formel 1 blivit bättre och den följande dödsolyckan inträffade 21 år senare när fransmannen Jules

Bianchi omkom till följd av en krasch nio månader tidigare under Japans Grand Prix 2014.