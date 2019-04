Morgonkollen: Miljontals spåras via appar i telefonen, stora företag vill ha ett koldioxidneutralt EU, klart valborgsväder

Bild: Marcos del Mazo / Pacific Press / Barcroft Media/ All Over Press

Inrikes:

Visste du att applikationer kan hålla koll på dig? Miljontals personer över hela världen spåras dygnet runt via appar i telefonen. Informationen säljs sedan vidare till dataföretag som för in dem i stora databaser. En stor del av apparnas användarvillkor är skrivna på ett vagt och allmänt sätt, vilket betyder att användare inte anser att deras uppgifter kan säljas vidare. Till exempel gps-position är information som berörs.

I dag ska alla partier ge svar på regeringssonderare Antti Rinnes frågor. De Gröna och Centern lämnade in sina svar i går. Rinne ställde kring 30 frågor till partierna under 10 stora teman som bland annat berör miljö, vård och utbildning. Svaren ska lämnas in senast klockan 13 i dag och sedan har Rinne tid på sig fram till fredagen att gå igenom svaren. På fredag börjar sedan närmare diskussioner med partierna. Baserat på svaren och diskussionerna bestäms vem som deltar i regeringsförhandlingarna.

Utrikes:

I dag avgår Japans kejsare Akihito. Det är första gången på 200 år som en kejsare i Japan abdikerar. Akihito kommer att efterträdas av sin äldste son, kronprins Naruhito. Redan för ungefär två år sedan blev det klart att kejsaren ville avgå. I normala fall dör japanska kejsare på sin post och en särskild lag var tvungen att stiftas för att göra det möjligt för Akihito att abdikera.

Över 50 europeiska företag vill se ett koldioxidneutralt Europa. Företag såsom Ikea, Kone och Fortum har i ett brev skrivit att EU-länderna borde sträva efter att göra Europa koldioxidneutralt före år 2050. Bland de som undertecknat brevet finns också investerings- och företagsnätverk som representerar över 16 000 företag.

IS högsta ledare Abu Bakr al-Baghdadi syns för första gången på fem år på film, verkar det som. Terrorgruppen publicerade filmen på måndagen och videon verkar vara färsk. Man har ännu inte kunnat bevisa att videon är äkta, men ifall den är det skulle det betyda att IS-ledaren fortfarande är vid liv. Tidigare har man misstänkt att Abu Bakr al-Baghdadi möjligtvis skulle ha dödats.

Valborgsvädret blir klart på många håll då det soliga uppehållsvädret fortsätter i en stor del av landet.

Det väntas växlande molnighet och möjligen enstaka regnskurar i landets södra och mellersta del. Temperaturen ligger mellan 10 och 15 grader – i ost något kallare. På natten blir det däremot svalare. Nattens lägsta temperatur är mellan -2 och +3 grader. Svag vind.

I norr råder växlande molnighet och mest uppehåll. I norra Lappland ökad molnighet och snöbyar i kväll. Temperaturen är mellan 8 och 13 grader, i norra Lappland omkring 5 grader. Mest svag vind.