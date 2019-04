Naturväktarna - Svenskfinlands folkkära naturprogram inleder sin 48:e sommarsäsong

Solen, våren och värmen är äntligen här och det innebär såklart att Naturväktarna inleder sin sommarsäsong. Varje torsdag kväll i Yle Vega får vi höra experter svara på lyssnarnas frågor om djur och natur.

Naturväktarna började sändas år 1971. Med andra ord är programmet inne på sitt 48:e år.

I sommar är Annika Ljungberg och Joakim Lax programvärdar för Naturväktarna och de som kommer att hålla i trådarna och kanske också i eventuella småkryp under livesändningarna.

Vi ställde Naturväktarnas nyaste programvärd Annika Ljungberg några frågor om svenskfinlands folkkära naturprogram.



Annika Ljungberg är en av programvärdarna för Naturväktarna i sommar. en rödhårig kvinna i 30 års åldern tittar ini kameran

Det roliga är att man aldrig riktigt vet vad en sändningen kommer att innehålla, säger Annika Ljungberg.

Det är alltid lyssnarnas frågor som avgör vad som tas upp under kvällens lopp. Och det är just det som är charmen med programmet.

Ibland kan vi ta upp något aktuellt ämne, ifall det är något speciellt som skett ute i naturen.

Vi brukar också inleda sändingen med att fråga våra experter vad de upplevt i naturen under den gångna veckan. Våra experter är så gott som varje dag ute i naturen och ser vad som händer där.

Den 6 juni kommer vi att ha trädgårdstema i Naturväktarna och då har vi trädgårdsexperten Aarno Kasvi med i studion. Till slutet av sommaren planerar vi en temasändning om spindlar och fladdermöss.

Vad är din bakgrund när det kommer till kunskap om djur och natur?

Jag är biolog till min utbildning, med inriktning neurobiologi. Men hjärnforskning kändes inte riktigt som min grej.

Jag skulle säga att jag är en mångsysslare inom biologin. Jag är en nyfiken utforskare som älskar naturen.

Jag gillar att sprida min kunskap, entusiasm och nyfikenheten om naturen till andra människor. Jag rör mig också ofta i skogen.

Vilken är den mest fascinerande frågan ni fått in till Naturväktarna?

Det är alltid roligt med följetonger. När vi får in en fråga till sändningen som experterna inte riktigt har ett heltäckande svar på brukar vi ibland be lyssnaren skicka in deras fynd från naturen till oss. Då kan experterna titta på det och eventuellt ge ett utförligare svar nästa gång.

Folk skickar ibland brev till oss som innehåller små tändsticksaskar. En gång fanns det en levande nässelfjäril i en ask. Den hade kläckts ur sin puppa under sin tid i asken.

En annan gång fick vi en bokskorpion i en ask. De är häftiga kryp – de lever i böcker och äter andra kryp som förstör böcker. Med andra ord är de våra vänner.

Jag kan ju poängtera att om du vill skicka kryp eller insekter till oss så skall du kolla att inte är levande.

Om det är ett levande djur, ska man hellre ta en bild på det och skicka bilden till oss. Men puppor kan nog vara svåra att känna igen.



Nokkosperhonen. Bild: Juha Jantunen / Etelä-Karjalan allergia- ja ympäristöinstituutti

Myror och andra småkryp och insekter som tar sig in i hus är folk ofta väldigt intresserade av.

Under våren är det alltid intressant med djur och växter som vaknar och flyttfåglar som anländer. I slutet av sommaren brukar vi få in en hel del frågor om getingar.

När brukar folk vara mest aktiva med att ta kontakt med er?

Det är nog under högsommaren när folk är på semester. Då har man tid att vara i naturen och iaktta vad som händer där.

Hur ska man göra om man vill skicka in en fråga?

Under sändingen kan man ringa till numret 0600 11 12 13. Då är man med i direktsändningen. Man kan också skicka e-post till natur@yle.fi.

Man får gärna också skicka paket till oss – d.v.s. icke levande kryp eller fynd från naturen i en ask. Då kan experterna med hjälp av ett förstoringsglas eller ett mikroskop lättare säga vad det är för en art.

Brev, paket eller vykort skickas till Naturväktarna, PB 12, 00024 Yle.