Barndomsvänner i Hangö grundade rockgruppen VonBirch

Barndomsvännerna från Hangö, Leif Björck och Stefan Holm har sysslat länge med musik, men nu är det dags för ett gemensamt projekt med egna låtar. Låten Dear Father utmanar Vegatoppen.

- Vi har känt varandra sedan vi var barn och musiken har alltid funnits med oss. Det har blivit en hel del olika grupper under åren men mestadels har vi uppträtt med kända låtar av andra artister, berättar Björck.

- Jag hade länge funderat på att göra något eget. Jag hade många tankar kring både text och musik och då beslöt jag att kontakta min goda vän Stefan Holm som nuförtiden bor i Sverige.

- Jag skriver och producerar låtarna. Stefan Holm som bor i Sverige just nu, skriver alla texter till låtarna, och han är även trummis i bandet.

- Bandet bildades i början av 2018, det var då låtskrivandet drog igång och vi hade som deadline att göra ett album innan årets slut. Albumet fick vi ut under julen och skivan heter Tales from the neverland, berättar Björck.

- Det har varit ett intressant projekt och jag är väldigt tacksam för alla musiker som vi haft förmånen att jobba med. På skivan har vi många gästartister som har anknytning till Hangö.

