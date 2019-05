Det här visste du inte om din rutin ...

Take away-koppen du häller ditt kaffe i kanske känns som papper, enkel att slänga i papperskorgen. Men ett lager av plast inne i koppen gör den nästintill omöjlig att återvinna. Detta orsakar att miljontals koppar blir kvar att ligga på soptippen eller måste brännas upp. Därför håller take away-koppen på att få nya former så den blir mer miljövänlig.