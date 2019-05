Magisk Messi avgjorde för Barcelona – läcker frispark gav kanonläge i Champions League

Lionel Messis 600:e mål i Barcelona var något alldeles extra. Messi skruvade snyggt in bollen på en frispark från 25 meter mot Liverpool och nu har Barcelona ett gyllene läge att gå till final i Champions League.

Lionel Messi var tungan på vågen då Barcelona besegrade Liverpool med 3–0 på hemmaplan i den första semifinalen i Champions League. Liverpool fick inte stopp på Barcelonas stora stjärna som gjorde två mål i matchen.

Luis Suarez öppnade målskyttet för Barcelona i den 26:e minuten och det resultatet stod sig tills en dryg kvart återstod att spela. Liverpool saknade verkligen inte chanser att kvittera men fick inte hål på Marc-André ter Stegen och när det behövdes som mest för Barcelona klev Lionel Messi fram.

Messi stötte in 2–0 efter en kontring och sju minuter senare skruvade han in en läcker frispark från 25 meter. Bollen nuddade i muren innan den sedan gick upp i krysset.

– Jag vet inte hur han gör det, men han lyckas alltid och visar vägen när vi behöver det. Avståndet var lite längre än vad han normalt brukar skjuta i från, säger Barcelonas tränare Ernesto Valverde på presskonferensen efter matchen.