Bjud oss på kaffe så tar vi med bullarna - vi på Yle Åboland vill träffa er och prata om Yle!

Sitter du och funderar på ämnen som Yle borde ta upp? Skulle du vilja prata med någon av oss och berätta vad du tycker är viktigt?

Då ska du göra slag i saken och höra av dig!

Under försommaren vill vi få en bättre inblick i vilka teman vår publik anser vara viktiga. Flera av Yles medarbetare kommer att åka runt och träffa publiken för att få information om hur vi kan betjäna er bättre.

Vi kommer inte för att intervjua dig om det du gör, utan vi kommer för att lyssna. På vilka plattformar följer du nyheter, aktualiteter eller sport? Ett hurdant utbud vill du ha?

Yle har redan tillgång till en hel del information om publiken via olika mätinstrument som publikundersökningar.

Men vi på Yle vill komplettera det här med att träffa folk ansikte mot ansikte för att få en bättre bild av vad våra lyssnare, tittare och läsare har för förväntningar på oss.

Tanken är att 2–4 Ylemedarbetare kommer på besök.