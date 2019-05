”De får lov att tänka om” – skärgårdsbor hoppas kunna övertala Posten att slopa försämringen av postutdelningen

Obegripligt och oacceptabelt. Där den allmänna reaktionen på Postens besked att från sommaren endast dela ut post en gång i veckan på vissa håll i den åboländska skärgården - ett beslut, som lokalpolitiker i Kimitoön vill få en ändring på.

På valborgsmässoafton kom Posten med ett tråkigt besked för invånarna i bland andra Korpoström, Utö, Iniö, Hitis, Rosala och Högsåra.

Från och med juni ska posten där delas ut endast en gång i veckan.

Beslutet möjliggörs av en ändring i postlagen, som godkändes av riksdagen 2017. I den nya lagen står det att det kan få finnas 1 000 hushåll som får sin post utdelad endast en gång per vecka.

- Orsakerna bakom det här beslutet är naturligtvis ekonomiska, berättar Postens områdeschef i Egentliga Finland, Hannu Riihimäki, för Yle Åboland.

- Vi fungerar ändå som bolag på marknadens villkor och har en press på oss att minska på utgifterna som uppstår i samband med postutdelningen. Måste man ta en färja eller två för att ta sig dit posten ska med den här volymen så är det väldigt dyrt, fortsätter han.

Kostnaderna för att dela ut ett kort eller ett brev till ytterskärgården kan uppgå till hundratals euro.

I nuläget är det ungefär 650 hushåll som drabbas av försämringen. Riihimäki kan inte gå in på exakta siffror på hur mycket post det delas ut till hushållen, men säger att antalet minskar med något kring 20 procent per år.

- En uppskattning skulle vara 20-30 brev och vykort av privatpersoner per hushåll årligen. Det är dessutom en uppskattning i det högsta laget, säger han.

Kundresponsen har, förståeligt nog enligt Riihimäki, varit så gott som enbart negativ.

- Människor är oroade och har velat höra mera om vad som kommer att hända nu. Vi har också blivit inbjudna till olika skärgårdsnämnders möten, vilka vi kommer att delta i, berättar han.

Det är Kimitoöns skärgårdsnämnd och Hitistinget som har bjudit in Posten till sitt möte den 15 maj. Det bekräftar företagaren och kommunalpolitikern Daniel Wilson (SFP).

Rosalabon Wilson är själv en av dem som berörs av förändringen.

- Nog är det ju mycket illa. Det handlar ju om en bastjänst som vi absolut behöver. Att få posten bara en dag i veckan är helt obegripligt. Det kommer ju mer och mer paketförsändelser i och med att näthandeln blir vanligare, säger Wilson.