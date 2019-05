Bok

Åsa Axelsson förverkligade drömmen om att sluta lönearbeta.

Om vi bakar brödet själv, odlar egna grönsaker, plockar bär och svamp, sänker värmen i huset, drar ner på vattenförbrukningen, äter grötlunch varje lördag och inför maxtak på julklappar – kan jag sluta lönearbeta då?

Läraren Åsa Axelsson gick in i väggen och började fundera på om familjen på två vuxna och fyra barn i åldern 8 till 17 skulle kunna klara sig på en fast inkomst ifall hon slutade lönearbeta helt och hållet.

Författaren Åsa Axelsson vid en symaskin. Bild: Alexandra Ellis

I boken Jag lämnar ekorrhjulet – ett liv utan lönearbete beskriver Åsa hur hon lyckas dra ner på kostnaderna rejält samtidigt som livskraften och -glädjen ökar. Less is more.

En utmanande, tankeväckande och rolig bok.

