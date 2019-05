Massevakueringarna i Indien och Bangladesh inför cyklonen Fani var en succé - dödsoffren blev få

Cyklonen Fani var den starkaste cyklonen som dragit in över Indien på fem år. Enligt indiska myndigheter blev antalet dödsoffer mycket lågt tack vare den lyckade massevakueringen. Det samma tycks gälla de drabbade områdena i Bangladesh.

Minst tolv människor har omkommit i delstaten Odisha, i östra Indien. De flesta av dem hamnade under fallande träd då cyklonen Fani drog in över kusten med vindstyrkor på över 50 meter per sekund på fredag morgon.

Fani avtog i styrka då den drog vidare åt nordost mot Bangladesh. Där miste åtminstone fyra människor livet.

Indiska myndigheter uppger att den materiella förstörelsen speciellt i tempelstaden Puri, men också på en del andra orter, är enorm.

- Men lyckligtvis, tack vare människor som förutspådde detta och gav oss information om cyklonens framfart minut för minut, kunde regeringen evakuera 1,2 miljoner människor.

- Evakueringen var mycket framgångsrik och dödsoffren blev ytterst få, säger polischefen Arun Bothra i delstaten Odisha till BBC.

Människor i ett evakueringscenter i Puri på fredagen. Människor i ett evakueringscenter i Puri på fredagen. Bild: AFP / Lehtikuva

I Odisha evakuerades alltså 1,2 miljoner människor som bodde närmast stränderna. Också i Bangladesh sökte över en miljon människor skydd i runt 4 000 härbärgen som inrättats av myndigheterna.

Tiotals byar på den drabbade låglänta kusten i Bangladesh översvämmades helt av svallvågor i cyklonens spår.

En indisk kvinna bygger upp sitt matstånd vid en strand i Digha, Västbengalen efter att stormen bedarrat. En indisk kvinna bygger upp sitt matstånd vid en strand i Digha, Västbengalen efter att stormen bedarrat. Takplåt och annat bråte täckte rälsarna på järnvägsstationen i Puri på lördagen. Takplåt och annat bråte täckte spåren på järnvägsstationen i Puri på lördagen. Bild: AFP / Lehtikuva

I den indiska delstaten Odisha (tidigare Orissa) började katastrofberedskapen byggas upp ordentligt efter en cyklon år 1999. Den cyklonen krävde ungefär 10 000 människoliv.

År 2013 genomfördes en evakuering av samma storleksklass som den nu aktuella evakueringen i just Odisha och också den evakueringen tros ha räddat tusentals liv.

Källor: Reuters, BBC