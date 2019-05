Norrena & Frantz: "Spännade saker på gång, men kan inte berätta mer" - publikens åsikter om det mest irriterande på sociala medier

Perfeka glansbilder, allmänt skryt och människor som hela tiden lägger ut bilder på sina barn tycks väcka mycket irritation hos folk på sociala medier.

Hemlighetsfulla uppdateringar där följarna är tvungna att gissa vad som är på gång retar också gallfeber på folk.

Likaså träningsbilder och fräcka kommentarer, bilder på maträtter och folk som fiskar efter beröm och medlidande verkar inte heller gå hem i en den sköna some-världen.

Relationspodden Norrena&Frantz ville veta vad det mest irriterande på sociala medier är. Rekordmånga delade med sig av sina åsikter i frågan.



Två leende kvinnor framför ljus bakgrund Bild: Ilmari Fabritius

Målar upp en värld som inte motsvarar verkligheten

Jag blir mest uppretad av att majoriteten på sociala medier endast delar med sig av sådant som inte alls motsvarar deras vardag eller verklighet.

Allt är så himla ytligt eller rentav fel, jag känner ju till hur det är på riktigt.

Jag har slutat följa människor som endast lyfter fram det härliga och perfekta, eftersom det undermedvetet påverkar mitt egna tänkande om mig och mitt liv.

Jag - bitter? 22



Allt är så himla ytligt eller rentav fel, jag känner ju till hur det är på riktigt.

Tillgjorda bilder för att det ska se perfekt ut.

Exempelvis frukosten perfekt uppsatt på ett fat som blivit fotad på en matta på golvet och så har man varit ute och hämtat en kvist som man lagt bredvid. Mest skrattretande!

Iseeyou, 25

Personer som målar upp glansbilder av sig själva på sociala medier irriterar mig.

Där varenda bild är uttänkt till perfektion och inga äkta känslor någonsin syns.

Kajsa, 24



Väldigt uttänkta, icke spontana bilder blir många irriterade på. #visstärjagsnyggidag ung snygg afro-kvinna tar en selfie

Fundera vad du lägger ut på sociala medier - de lever länge vidare



När man tar upp problem i relationer, nuvarande eller tidigare. Särskilt ifall det finns barn inblandade.

Det vi skriver på t.ex FB har en tendens att leva vidare, känns hemskt att veta att barnen en dag kan råka se det.

Även problem i arbets- och sociala relationer, bör behandlas utanför some.

Pirjo, 50

Dick-picks funkar aldrig

De jag brukar blocka är de som skickar dickpics, halva befolkningen har en sådan men du är en idiot om du tror att en helt främmande människa vill se den.

Det är inte det bästa sättet att inleda en konversation. Skulle du göra det i verkliga livet skulle folk nog ringa polisen.

Nattbarn, 33

Mammor som exponerar sina barn och klagar på dem

Jag blir ledsen av alla mammor som exponerar sitt/sina barn på sociala medier. Jag säger mammor för det här är ett mamma-fenomen.

En del mammor har verkligen ingen gräns utan lägger ut detaljerad info om barnets sjukdomar eller andra problem, delar bilder på barnets bajs och berättar om vad t.ex. dagispersonalen sagt om barnets utveckling.

Det här helt öppet på egen profil eller i t.ex. facebookgrupper med tusentals medlemmar. Var är skyddet för privatlivet för barnet?

Mamma, 30



Att se bilder på andras barn är helt okej - bara man inte ser dem alltför ofta. illustration med bilder på ett snöre Bild: Mostphotos

Alltså dom här småbarnsmammorna. Det klagas när ungen har spring i benen och det klagas när ungen är sjuk.

Det klagas på att ungen vaknar tidigt och hur trött mamma är och hur många koppar kaffe det måste drickas.

Det klagas över hur stressigt det är i en vardag med två föräldrar och ett barn men sen ska det nog läggas tid på att provbaka kaka en gång eller två inför 4-års kalaset.

Att det kan vara svårt att få ihop livspusslet med små barn har jag full förståelse för.

Skillnaden är den att i de familjer där det på riktigt är full rulle och stressigt, där läggs inte livet ut i ett stylat och färgkoordinerat instagramflöde, där löser man kriserna istället för att instagramma om dem.

Vardagskaos, 27



Prutthurtiga, skrytsamma och orimligt duktiga föräldrar ogillar många på some. mor och dotter tar en selfie tillsammans

Hemlighetsfulla uppdateringar - på riktigt?

När någon skickar en status, med (eller utan) bild av droppslangar eller gipsade lemmar, från någon sjukvårdsinrättning. "Väntar på MRI här nu", "Det blev inte som det var tänkt", "Så här kan man också tillbringa en kväll".

Sedan ska det bli gissningslek tills någon frågar tillräckligt nära, och så kommer själva nyheten: Bältros och hjärnskakning till på köpet.

Varför kan man inte bara skriva vad som har hänt och att man vill ha tröst. Nej, det ska gissas och mjölkas fram. Och så sedan dessa styrkekramar! (Giv MIG styrka!)

Överlag blir jag less på statusar som antingen fiskar efter beröm eller medlidande, utan att säga det rakt ut.

Tomaten, 49

Säljer datorn om jag ser en till bild på en hund med hatt

Vänner som kommunicerar genom sina hundar. Typ "idag hade matte fullt jobb med att skrubba korgen".

Och om jag ser fler hundar med glasögon och/eller hatt och/eller pipa, säljer jag datorn.

Andtruten, 72

Hetsiga diskussioner och elaka kommentarer

Hetsiga diskussioner om omstridda ämnen, där alla försöker bevisa eller hävda att deras egen åsikt är den enda rätta.



Ofta skriver folk ganska fult och säger sådant som de inte skulle säga till någon ansikte mot ansikte.

29-åringen



Irriterande när folk försöker bevisa eller hävda att deras egen åsikt är den enda rätta.

Lyxbilder och mycket bilder på barn retar gallfeber på folk

Debattklimatet, att det är ok att skriva precis vad som helst utan filter. Sånt man aldrig skulle våga säga till någon face-to-face.

Jag älskar att se bilder på "ovanliga saker". När någon hällt ut en liter mjölk på golvet.

Eller när det skett en framgång. Man har vunnit något, sprungit ett maraton, cyklat 15 km. Något som är inspirerande.

Det som är mindre intressant är BARNbilder och videon. Barn som äter, cyklar, leker, pusslar, spelar, sottar WHATEVER.

Jag följer inte mina vänner för att bara se deras barn utvecklas. Jag är ju intresserad av vad mina vänner gör. Mina vuxna vänner.

En annan sak som irriterar är "lyxbilder". 50 måttligt dåliga bilder på semesterorter, spa, skumppaglas, mat, you name it. Det där som ska visar hur "lyxigt" livet är.

Vad är det för fel på dessa människor när de inte kan njuta av vardagen utan måste ha en bild på instagram med två skumppa-glas för att livet ska vara "härligt"?

Dessutom, hur roligt har man egentligen tillsammans när resesällskapet är fastklistrad i telefonen?

Helmi, 30



Hej - ifall ni missat så är jag på lyx-semester! #fyrkfinns #gillasnällaminbild #lifeisgreat äldre man med solhatt tar en selfie på stranden, har en drink i handen.

Träna - men lägg inte ut infon på some

Träningsbilder! Att PT människor postar är ok för de har det som jobb och livsstil, men när vanliga människor ska skryta om hur mycket de tränar och laddar väldigt ofta upp bilder från gymmet är så störande! Deras enda behov är bekräftelse!

Störande är också när folk medvetet väljer hur de står framför spegeln, putar med rumpan, hög midja på byxor mm. och fotar sig själv. Allt för att de ska se snyggare och smalare än vad de är!

M, 23



Steg upp klockan fem imorse, sprang 8 km, nu på gymmet. Snart dags för grön smoothie! #musklernaväxersådetknakar ung flicka tar en selfie på sig själv på gymmet Bild: lev dolgachov

Vissa människor gillar allt - alltid

En sak som jag tycker är vansinnigt irriterande är en vän som aldrig gillar mina inlägg men nog andras.

Däremot kan han kommentera (i ett samtal) att han sett någon bild jag laddat upp på Instagram. Ofantligt irriterande!

En annan irriterande kategori är dessa som postat oändligt många inlägg varje dag, gärna med politiskt innehåll. Sjukt störande.



Eller lite äldre personer som gillar precis ALLT man postar! Man laddar upp en bild — de gillar. Man delar en artikel — de gillar.

Nöten, 30



Bilder på maträtter vill många av er inte heller se på sociala medier. Älypuhelimella kuvataan ruoka-annoksia Bild: Unsplash

Maträtter och livsvisdomar - nej tack!

Bilder på maträtter (kanske ännu mer ointressant. Och mat är svårt att fota, jag får oftast en impuls att kommentera ”det ser ut som spyor”)

Citat, “visdomar”, felciterade eller helt enkelt påhittade. Mycket oftast rena självklarheter eller plattityder (inbjuder till sarkastiska och cyniska kommentarer)

Länkar till artiklar som avslöjar inlägg-skribentens: 1. politiska böjelser 2. dåliga allmänbildning.

Rabbe, 56