Så här undviker du att slå folk på käften

Hur ser livet ut efter Game of Thrones?

Jag är en person som alltid levt mig in i fiktiva världar på tv-skärmen. Ändå vill jag påstå att min hängivelse till Game of Thrones är något annat – det handlar inte bara om att leva mig in i en illusorisk värld, utan också om vad den världen återspeglar i min verkliga, skriver Anna Lillkung i denna kolumn.