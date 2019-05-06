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Stenhård start på VM för Lejonen – här är VM-programmet dag för dag

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Lejonfans under VM 2018.
VM-festen inleds på fredag. Lejonfans under VM 2018. Bild: Yle / Tomi Hänninen Fans,Finlands herrlandslag i ishockey

Först Kanada, sedan värdnationen Slovakien och USA. Finland rivstartar VM i ishockey med tre tuffa matcher. Turneringen inleds på fredag och avslutas med final och bronsmatch söndagen den 26 maj.

Finlands VM-program

Fredag 10 maj
Kl. 17.15 Finland–Kanada

Lördag 11 maj
Kl. 21.15 Slovakien–Finland

Måndag 13 maj
Kl. 17.15 USA–Finland

Torsdag 16 maj
Kl. 21.15 Finland–Danmark

Fredag 17 maj
Kl. 21.15 Finland–Storbritannien

Söndag 19 maj
Kl. 21.15 Frankrike–Finland

Tisdag 21 maj
Kl. 13.15 Finland–Tyskland

Grupp A – KosiceGrupp B – Bratislava
KanadaSverige
USARyssland
FinlandTjcckien
TysklandSchweiz
SlovakienNorge
DanmarkLettland
FrankrikeÖsterrike
StorbritannienItalien

VM-programmet dag för dag:

Fredag 10 maj

Kl. 17.15 Finland–Kanada
Kl. 17.15 Ryssland–Norge
Kl. 21.15 USA–Slovakien
Kl. 21.15 Tjeckien–Sverige

Lördag 11 maj

Kl. 13.15 Danmark–Frankrike
Kl. 13.15 Schweiz–Italien
Kl. 17.15 Tyskland–Storbritannien
Kl. 17.15 Lettland–Österrike
Kl. 21.15 Slovakien–Finland
Kl. 21.15 Norge–Tjeckien

Söndag 12 maj

Kl. 13.15 USA–Frankrike
Kl. 13.15 Ryssland–Österrike
Kl. 17.15 Danmark–Tyskland
Kl. 17.15 Italien–Sverige
Kl. 21.15 Storbritannien–Kanada
Kl. 21.15 Lettland–Schweiz

Måndag 13 maj

Kl. 17.15 USA–Finland
Kl. 17.15 Ryssland–Tjeckien
Kl. 21.15 Slovakien–Kanada
Kl. 21.15 Norge–Sverige

Tisdag 14 maj

Kl. 17.15 Storbritannien–Danmark
Kl. 17.15 Italien–Lettland
Kl. 21.15 Tyskland–Frankrike
Kl. 21.15 Schweiz–Österrike

Onsdag 15 maj

Kl. 17.15 USA–Storbritannien
Kl. 17.15 Schweiz–Norge
Kl. 21.15 Tyskland–Slovakien
Kl. 21.15 Ryssland–Italien

Torsdag 16 maj

Kl. 17.15 Kanada–Frankrike
Kl. 17.15 Sverige–Österrike
Kl. 21.15 Finland–Danmark
Kl. 21.15 Tjeckien–Lettland

Fredag 17 maj

Kl. 17.15 Frankrike–Slovakien
Kl. 17.15 Österrike–Norge
Kl. 21.15 Finland–Storbritannien
Kl. 21.15 Tjeckien–Italien

Lördag 18 maj

Kl. 13.15 Danmark–USA
Kl. 13.15 Lettland–Ryssland
Kl. 17.15 Kanada–Tyskland
Kl. 17.15 Italien–Norge
Kl. 21.15 Storbritannien–Slovakien
Kl. 21.15 Sverige–Schweiz

Söndag 19 maj

Kl. 17.15 Tyskland–USA
Kl. 17.15 Österrike–Tjeckien
Kl. 21.15 Frankrike–Finland
Kl. 21.15 Schweiz–Ryssland

Måndag 20 maj

Kl. 17.15 Frankrike–Storbritannien
Kl. 17.15 Sverige–Lettland
Kl. 21.15 Kanada–Danmark
Kl. 21.15 Österrike–Italien

Tisdag 21 maj

Kl. 13.15 Finland–Tyskland
Kl. 13.15 Tjeckien–Schweiz
Kl. 17.15 Slovakien–Danmark
Kl. 17.15 Norge–Lettland
Kl. 21.15 Kanada–USA
Kl. 21.15 Sverige–Ryssland

Kvartsfinaler

Torsdag 23 maj

Kl. 17.15 A1–B4
Kl. 17.15 A2–B3
Kl. 21.15 B1–A4
Kl. 21.15 B2–A3

Semifinaler

Lördag 25 maj

Kl. 16.15 Vinnaren 1A/4B–Vinnaren 2B/3A
Kl. 20.15 Vinnaren 1B/4A–Vinnaren 2A/3B

Medaljmatcher

Söndag 26 maj

Kl. 16.45 Bronsmatch
Kl. 21.15 Final

Nyhetsöversikt svenska.yle.fi

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