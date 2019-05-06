Stenhård start på VM för Lejonen – här är VM-programmet dag för dag

Först Kanada, sedan värdnationen Slovakien och USA. Finland rivstartar VM i ishockey med tre tuffa matcher. Turneringen inleds på fredag och avslutas med final och bronsmatch söndagen den 26 maj.
Finlands VM-program
Fredag 10 maj
Kl. 17.15 Finland–Kanada
Lördag 11 maj
Kl. 21.15 Slovakien–Finland
Måndag 13 maj
Kl. 17.15 USA–Finland
Torsdag 16 maj
Kl. 21.15 Finland–Danmark
Fredag 17 maj
Kl. 21.15 Finland–Storbritannien
Söndag 19 maj
Kl. 21.15 Frankrike–Finland
Tisdag 21 maj
Kl. 13.15 Finland–Tyskland
VM-programmet dag för dag:
Fredag 10 maj
Kl. 17.15 Finland–Kanada
Kl. 17.15 Ryssland–Norge
Kl. 21.15 USA–Slovakien
Kl. 21.15 Tjeckien–Sverige
Lördag 11 maj
Kl. 13.15 Danmark–Frankrike
Kl. 13.15 Schweiz–Italien
Kl. 17.15 Tyskland–Storbritannien
Kl. 17.15 Lettland–Österrike
Kl. 21.15 Slovakien–Finland
Kl. 21.15 Norge–Tjeckien
Söndag 12 maj
Kl. 13.15 USA–Frankrike
Kl. 13.15 Ryssland–Österrike
Kl. 17.15 Danmark–Tyskland
Kl. 17.15 Italien–Sverige
Kl. 21.15 Storbritannien–Kanada
Kl. 21.15 Lettland–Schweiz
Måndag 13 maj
Kl. 17.15 USA–Finland
Kl. 17.15 Ryssland–Tjeckien
Kl. 21.15 Slovakien–Kanada
Kl. 21.15 Norge–Sverige
Tisdag 14 maj
Kl. 17.15 Storbritannien–Danmark
Kl. 17.15 Italien–Lettland
Kl. 21.15 Tyskland–Frankrike
Kl. 21.15 Schweiz–Österrike
Onsdag 15 maj
Kl. 17.15 USA–Storbritannien
Kl. 17.15 Schweiz–Norge
Kl. 21.15 Tyskland–Slovakien
Kl. 21.15 Ryssland–Italien
Torsdag 16 maj
Kl. 17.15 Kanada–Frankrike
Kl. 17.15 Sverige–Österrike
Kl. 21.15 Finland–Danmark
Kl. 21.15 Tjeckien–Lettland
Fredag 17 maj
Kl. 17.15 Frankrike–Slovakien
Kl. 17.15 Österrike–Norge
Kl. 21.15 Finland–Storbritannien
Kl. 21.15 Tjeckien–Italien
Lördag 18 maj
Kl. 13.15 Danmark–USA
Kl. 13.15 Lettland–Ryssland
Kl. 17.15 Kanada–Tyskland
Kl. 17.15 Italien–Norge
Kl. 21.15 Storbritannien–Slovakien
Kl. 21.15 Sverige–Schweiz
Söndag 19 maj
Kl. 17.15 Tyskland–USA
Kl. 17.15 Österrike–Tjeckien
Kl. 21.15 Frankrike–Finland
Kl. 21.15 Schweiz–Ryssland
Måndag 20 maj
Kl. 17.15 Frankrike–Storbritannien
Kl. 17.15 Sverige–Lettland
Kl. 21.15 Kanada–Danmark
Kl. 21.15 Österrike–Italien
Tisdag 21 maj
Kl. 13.15 Finland–Tyskland
Kl. 13.15 Tjeckien–Schweiz
Kl. 17.15 Slovakien–Danmark
Kl. 17.15 Norge–Lettland
Kl. 21.15 Kanada–USA
Kl. 21.15 Sverige–Ryssland
Kvartsfinaler
Torsdag 23 maj
Kl. 17.15 A1–B4
Kl. 17.15 A2–B3
Kl. 21.15 B1–A4
Kl. 21.15 B2–A3
Semifinaler
Lördag 25 maj
Kl. 16.15 Vinnaren 1A/4B–Vinnaren 2B/3A
Kl. 20.15 Vinnaren 1B/4A–Vinnaren 2A/3B
Medaljmatcher
Söndag 26 maj
Kl. 16.45 Bronsmatch
Kl. 21.15 Final