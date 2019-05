Antalet utslagna unga i Finland är högst i Norden - OECD ger förslag på hur vi ska förbättra vårt utbildningssystem

Allt fler unga faller utanför både studier och arbetsliv i dag. Antalet utslagna unga i Finland är högre än i de övriga nordiska länderna.

För att ändra på det här behövs reformer både inom andra och tredje stadiets utbildning samt på arbetsmarknaden.

Två av tre ungdomar som söker in till högskoleutbildning i dag kommer inte in på första försöket. Det här visar OECD:s färska rapport Investing in Youth Finland, som publicerades i dag.

- Det är en tydlig signal om att universitetens kapacitet måste ökas och antagningssystemet förnyas, säger OECD:s seniorekonom Veerle Miranda.

Hon föreslår ett gemensamt antagningsprov för flera olika universitet, så att ungdomar inte skulle behöva använda så mycket tid på att söka in till olika utbildningar.

OECD:s seniorekonom Veerle Miranda. Ekonomist Veerle Miranda. Bild: Yle/Sonja Fredriksson

Stöd måste erbjudas på alla områden och redan vid tidig ålder. Enligt ungdomsarbetare Johanna Baarman, som jobbar på ungdomsverkstaden Sveps, kan det stöd man får i barndomen vara avgörande senare i livet.

- Att den unga får rätt stöd kan på lång sikt förebygga utanförskap, säger Johanna Baarman.

Sveps verksamhetsledare Tariku "Tarre" Ahlfors och ungdomsarbetare Johanna Baarman. Tariku “Tarre” Alhfors och Johanna Baarman från Sveps. Bild: Yle/Mira Myllyniemi

Digitaliserade tjänster är viktiga för att nå ut till ungdomar på mer avlägsna platser, men personliga möten spelar fortfarande en väldigt viktig roll.

- Det finns många som behöver en personlig kontakt och handledning. Nättjänster fungerar inte för alla. Utvecklingen under de senaste åren har gått mot fler nättjänster, istället för att de unga skulle få träffa någon personligen, säger ungdomsarbetare Johanna Baarman.

Mera tid och praktisk erfarenhet

Enligt två killar som går på Sveps är det mera tid och praktisk erfarenhet som behövs för att hjälpa unga.

- Mera tid, det är det som är problemet. Det är svårt för unga som inte vet vad de vill göra, säger John (heter inte så i verkligheten).

John föreslår också att kortare, praktiska kurser efter gymnasiet kunde vara en lösning.

- Att ha ett år efter gymnasiet då man kunde gå olika kurser och lära sig vad man vill göra skulle vara bra, för jag hade ingen aning om vad jag ville göra, säger John.

Ungdomarna på Sveps är på plats kl. 9-14 dagligen. Unga spelar Uno på ungdomsverkstaden Sveps. Bild: Yle/Sonja Fredriksson

Enligt OECD:s rapport kan man främja övergången från yrkesutbildning till arbetsliv genom ett ökat samarbete mellan arbetsgivare och praktikanter. Också John uppskattar praktikmöjlighet.

- Det är bra att ha praktik och få jobba med det som man har lärt sig, eftersom man då får både arbetserfarenhet och bättre kan avgöra om det är det man faktiskt vill jobba med, säger John.

Var inte rädd för att söka hjälp

- Många tror att det är ett tecken på svaghet att söka hjälp, och att man inte ska göra det. En sak är att uppmuntra unga som behöver hjälp till att söka det och de som arbetar inom området att synligt lyfta fram det, säger John.

Enligt rapporten Investing in Youth Finland bör Finland öka antalet unga som slutför andra stadiets utbildning, underlätta övergången från andra stadiet till högre utbildningar och främja övergången från yrkesutbildningar till arbetsmarknaden.