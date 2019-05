Dicken fick inte lyfta bucklan – Roosa Niemi segerarkitekt då HIFK tog komfortabel segel framför hemmafansen

Det blev en klart ojämnare match än de tidigare finalmatcherna då HIFK var pressade att segra framför hemmapubliken. Pressen tycktes hjälpa – HIFK lyckades i måstematchen och förlängde finalserien genom att ta en 21–17 seger i hemmahallen.

– Vårt spel såg helt annorlunda ut i dag i hela matchen. Vi kämpade om varenda boll från den första minuten till den sista, och det syns i resultatet på tavlan, sade Roosa Niemi till Yle efter matchen.

Roosa Niemi var än en gång HIFK:s bästa spelare och stod för hela 21 parader i matchen och hade en räddningsprocent på 56,8. Hon blev också vald till matchens bästa spelare och tror på att laget kan vända den här serien.

– Försvaret är vår styrka. Det är roligt att spela i målet då försvaret fungerar och man kan lita på det.

– Det här ger oss mycket men nu måste vi nolla och gå till nästa match med helt ny fiilis. Vi fixar nog det här, sade hon i tv-intervjun.

Hemmaledningen höll matchen ut

HIFK kom så gott som från start åt att dra upp ett litet försprång, som efter knappa 20 spelade minuter var fyra mål stort. Det var också HIFK:s ledning i paus, då halvtidssiffrorna skrevs 12–18.

HIFK fortsatte hålla en 3–4-måls ledning ännu 15 minuter in i andra halvlek, men hemmalaget höll på allvar på att släppa in Dicken i matchen genom en hel del bortslängda passningar. Samtidigt stod ändå också gästerna för slarviga passningar och kom inte åt att ta in på hemmalagets försprång mer än med ett par mål.

Knappt före slutet var gästerna bara två bollar efter men Dickens första och enda utvisning knappa tre minuter före slutet blev till slut avgörande. HIFK kunde återställa sin fyramåls ledning och sedan lugnt spela slut tiden.

– HIFK lyckades behålla lugnet genom matchen medan vi kanske lite stressade över att det kunde vara den sista matchen, kommenterade Tove Salokivi efter matchen.

Finalserien står nu 2–1 till Dicken, som har sin andra chans att ta hem bucklan på torsdagen i Britas.

– Vi måste ha koll på bollen och spela lugnare i anfallet och lite bättre spel på torsdagen så blir det nog bra, avrundade Tove Salokivi.

HIFK – Dicken 21–17 (12–8)

Ida Väyrynen, 5 mål – 2 stjärnor

Anna Lindahl, 5 mål

Inka Jäntti, 4 mål

Kathlen Ax, 3 mål

Anna Lindholm, 3 mål

Roosa Niemi, 21 räddningar – 3 stjärnor

Sonja Koskinen, 11 räddningar

Kira Itkonen, 7 räddningar – 1 stjärna

Publik: 509