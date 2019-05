Lady Gaga hann med fyra klädbyten på rosa mattan - kolla in bilderna från årets Met-gala!

I natt ordnades årets mest prestigefyllda modegala, The Met Gala, på Metropolitan Museum of Art i New York. Årets gala bjöd på flera klädbyten och en hel del fantasifulla kreationer.

Met-galan arrangeras varje år på Metropolitan Museum of Art i New York för att samla in pengar till Metropolitans kostym- och modeavdelning.

Årets värdpar var Lady Gaga och Harry Styles. Temat för årets fest var Camp: Notes on Fashion, alltså en aningen överdriven, lekfull och ironisk klädstil som ofta förknippas med gaykulturen.

Lady Gaga hann med fyra ombyten under sin tid på rosa mattan. Lady Gaga. Bild: EPA-EFE

Lady Gaga. Bild: EPA-EFE

Lady Gaga. Bild: EPA-EFE

Sångaren Katy Perry dök upp på den rosa mattan klädd i en klänning formad som en kristallkrona. Katy Perry. Bild: EPA-EFE

Cardi B. Bild: EPA-EFE

Corey Gamble, Kris Jenner, Kim Kardashian West, Kanye West, Kendall Jenner, Kylie Jenner och Travis Scott. Bild: EPA-EFE

Charli XCX. Bild: EPA-EFE

Lena Dunham och Jemima Kirke. Bild: EPA-EFE

Benedict Cumberbatch och Sophie Hunter. Bild: EPA-EFE

Lupita Nyong'o. Bild: EPA-EFE

Hailee Steinfeld. Bild: EPA-EFE

Jared Leto. Bild: EPA-EFE