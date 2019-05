Oprövade målvakter, hyfsade backar och profilfattigt anfall – här är VM-lejonen spelare för spelare

Man tager vad man haver. Efter otaliga återbud går Finland till VM med sitt mest anonyma lag i mannaminne. Genomgången av truppen avslöjar vilken lagdel som är allra trubbigast.

Vem tar hand om första spaden? Samtliga tre målvakter har glänst i den finländska ligan, men de är oskrivna kort på den internationella scenen.

30 Kevin Lankinen, 24 år, Rockford IceHogs (AHL)

19 matcher, räddningsprocent 91,0

VM-debutant.

Drömmen om att ta en plats i NHL gick inte i uppfyllelse under första säsongen i Nordamerika. Var till och med en sejour i farmens farm, ECHL. Van vid tuff konkurrens om första spaden. Var HIFK:s första målvakt sedan han återvänt från skada i december 2017. Detta trots konkurrens av Atte Engren och Niklas Bäckström.

35 Veini Vehviläinen, 22 år, Kärpät

38 matcher, räddningsprocent 93,3.

VM-debutant, JVM-guld 2016, ligans bästa målvakt 2018.

Gjorde landslagsdebut i hemmaturneringen i Helsingfors i november. Inledde Lejonkarriären med att hålla nollan mot Tjeckien. Höjt sin nivå två ligaslutspel i rad och var en av de absoluta nyckelspelarna då Kärpät tog guld 2018 och silver i vår.

45 Jussi Olkinuora, 28 år, Pelicans

39 matcher, räddningsprocent 91,7.

VM-debutant.

Spelade in sig i VM-truppen under träningslandskamperna i april och maj. Stod fyra matcher och Finland vann samtliga. Fick sitt stora genombrott i ligan den här säsongen i Pelicans. Inleder som trea i de finländska VM-målvakternas hackordning?

Finlands starkaste lagdel. Backbesättningen borde hålla minst samma nivå som under senaste VM i Slovakien och då vann ju Finland som bekant guld.

Fjolårets VM-backar var spelskickliga men aningen klena, vilket Schweiz straffade för i kvartsfinalen. Årets backbesättningen är inte lika talangfull, men å andra sidan tuffare och elakare.

4 Mikko Lehtonen, 25 år, HV71

52 matcher, 5 mål + 19 assist = 24 poäng

JVM-guld 2014, SHL-mästare med HV71 2017.

Utvecklingskurvan pekar fortsättningsvis uppåt. Var en av SHL:s bästa backar den gångna säsongen. Nästa säsong spelar han för Jokerit. Aningen vek i närkamper, men ett vapen i offensiven. Passningssäker, smidig på rören och har en fin blick för spelet.

7 Oliwer Kaski, 23 år, Pelicans

59 matcher, 19+32=51

VM-debutant.



Den gångna ligasäsongens största(?) utropstecken. På två säsonger i HIFK noterades han för 22 poäng på 85 matcher. I Pelicans var han ligans poänghungrigaste back. Stundvis lite flaxig i försvarsspelet – därför bildar han sannolikt backpar med den avsevärt mer defensiva Niko Mikkola. Pappa Olli Kaski spelade elva säsonger i Ässät och gjorde fyra A-landskamper på 1990-talet.

Bild: Emil Hansson / All Over Press

28 Henri Jokiharju, 19 år, Chicago Blackhawks (NHL) / Rockford IceHogs (AHL)

38 NHL-matcher, 0+12, 30 AHL-matcher 2+15

VM-debutant, JVM-guld 2019.

Skrällde då han tog en plats i Chicagos NHL-trupp i höst. Efter Blackhawks tränarbyte hamnade han allt mer i kylan och avslutade säsongen i AHL. Lika snabb och skicklig på skridskorna som pappa Juha (ex KalPa, Jokerit och AIK). Trivs med pucken – inte alls lika bekväm i sargbök.

40 Petteri Lindbohm, 25 år, Lausanne HC (NLA)

41 matcher, 4+11=15

VM-debutant.

Efter bara 67 ligamatcher i Jokerit och Ässät prövade han på lyckan i NHL. Fick chansen men lyckades inte ta en ordinarie plats i St. Louis. Storväxt men inte överhövan fysisk i sitt spel.

50 Miika Koivisto, 28 år, Dynamo Moskova (KHL)

48 matcher, 3+15=18

VM och OS 2018.

Fostrad i Vasa Sport men slog igenom i Jukurit 2016-2017. Imponerade än mer förra säsongen i Kärpät genom att vara ligans poängbästa back. Bildar sannolikt backpar med Mikko Lehtonen. En offensivt kapabel duo, som ändå kan få problem om motståndarna äger pucken.

55 Atte Ohtamaa, 31 år, Kärpät

47 matcher, 8+15=23

VM-silver 2014 och 2016, KHL-mästare med Kazan 2018.

Återvände till Kärpät som KHL-mästare. Branschtidningen Jääkiekkolehti utsåg honom till ligans bästa spelare inför säsongen, men takterna var långtifrån imponerande. Var sävlig och misstagsbenägen i slutspelet, men fick en plats i VM-truppen tack vare sin rutin. Upp till bevis i Slovakien.