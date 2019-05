Trump förlorade över en miljard dollar på tio år

USA:s president Donald Trump förlorade på tio år över en miljard dollar på dåliga affärer. Det uppger tidningen New York Times som har gått igenom Trumps skatteuppgifter från år 1985 fram till år 1994.

Tidningen skriver bland annat att Trump inte behövde betala skatter på åtta år eftersom han gjorde så stora förluster - sammanlagt 1,17 miljarder dollar på nio år.

Enligt skatteuppgifterna som tidningen har fått tag på, förlorade han över 250 miljoner dollar både år 1990 and 1991. Det var dubbelt mer än någon annan amerikansk skattebetalare enligt skatteverkets egna uppgifter, skriver New York Times.

Han gjorde sina största förluster i kasino- och hotellverksamhet samt på misslyckade byggprojekt och flera av hans bolag gick i konkurs på 1980- och 1990-talet.

New York Times har tidigare skrivit att Trump fick över 400 miljoner dollar av sin far Fred Trump som blev mångmiljonär på stora byggprojekt och hyreshus i New York.

Trump förlorade över en miljard dollar på dåliga affärer främst i New York och New Jersey på 1980- och 1990-talet Trump Tower Bild: Alba Vigaray / EPA-EFE

Vägrar offentliggöra skatteuppgifter

Tidningen har också avslöjat att både far och son verkar ha gjort sig skyldiga till bland annat omfattande skattebedrägeri, då de ofta underskrev det verkliga värdet på sina bolag.

Trump gjorde stort nummer av sina påstådda enorma framgångar som affärsman inför presidentvalet år 2016 och han fortsätter att stoltsera över sin miljardegendom i vartenda kampanjtal inför jublande anhängare.

Trump eller Vita huset har inte velat kommentera tidningens senaste artikel , men hans advokat Charles Harder, säger att uppgifterna är "högst oriktiga".

Trump är den första presidenten på flera årtionden som har vägrat att offentliggöra sina skatteuppgifter och han är som bäst inblandad i ett gräl med demokrater i representanthuset som vill se hans skatteuppgifter.

Finansminister Steve Mnuchin vägrade i måndags att ge ut presidentens skatteuppgifter trots att ett utskott i representanthuset hade begärt att få dem med stöd av en lag som entydigt ger kongressen rätt att se amerikanska skattebetalares skatteuppgifter.

Källor´: New York TImes