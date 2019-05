Unga röt till på Arktiska rådets möte i Rovaniemi: Nu är det dags för åtgärder och inte bara prat!

Två unga delegater på Arktiska rådets möte, Julia Wright och Sarelle Porsanger känner inte klimatångest. De känner istället stark lust att motarbeta klimatförändringen och de skadliga följderna av den.

De hoppas att de äldre verkligen ska lyssna på ungdomarnas åsikter och ta kämpatag för att stoppa klimatförändringen. Dessutom vill de själva vara med och ta ansvar.

– Vi unga har entusiasm och motivation och vill vara med i miljöarbetet, det gäller ju vår framtid, säger Julia Wright.

Hon fick också säga det här till de äldre mötesdelegaterna då ungdomsdelegationen fick hålla sitt anförande.

De unga njöt av att få säga sitt

Under Arktiska rådets möte i Rovaniemi gavs nämligen också ungdomar möjlighet att uttala sig. Finland hade under sitt ordförandeskap i rådet bjudit in en ungdomsdelegation som fick säga sitt i Lappi Areena strax efter utrikesministermötet på tisdag.

― Sarelle Porsanger

– Det var en helt otrolig dag, jag har känt både spänning och lättnad och gått omkring med ett stort leende på läpparna, säger Sarelle Porsanger.

Men nu ska ingen tro att de unga damerna bara log och höll med. Långt ifrån; de unga ser med stort allvar på miljöfrågor och räds inte att säga sin åsikt.

Vad ska hända i Lappland?

Sarelle Porsanger är femton år och går i grundskola i Rovaniemi. Hon är same och bekymrar sig för sin folkgrupps framtid. En orsak till oro är planerna på en järnväg från södra Finland till Ishavet.

– Den borde byggas i en tunnel under jorden om rennäringen ska kunna räddas, säger Sarelle.

Hon tänker med fasa på hur det går om samerna inte kan utöva sin viktigaste näringsgren, renodlingen.

– Ska vi bli tvungna att flytta till Helsingfors eller till Åbo, och ska Lappland bli ödemark, frågar hon.

Det går att göra lantbruket mera miljövänligt

Julia Wrigth studerar lantbruk vid Helsingfors universitet. Hon vet hur lantbruket påverkar miljön. Frågan om hållbar odling hör till det centrala inom studierna.

– Man kan öka mångfalden i omgivningen genom växelbruk och blandodling, säger Julia.

Det betyder att man odlar olika växtarter på små arealer på samma område, inte samma gröda på enorma fält.

Det är nu dags för åtgärder

Både Julia Wright och Sarelle Porsanger inser att det inte är lätt att komma överens i miljöfrågor när många länder är med och bestämmer.

Trots det vill de köra på beslutsfattarna. Det anser att det nu är dags att fatta beslut och inte bara förhandla om hur man ska hitta en gemensam melodi.

Själva gör de det som alla kan göra, nämligen vettiga miljöval i vardagen.