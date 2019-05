”Det finns en liten bit av henne i oss alla” - Anna "Delvey" levde lyxliv i New Yorks innekretsar men i Marrakesh tog allting slut

Anna "Delvey" Sorokin klädde sig mera anspråkslöst inför domstolen i New York den 11 april, efter att domaren uttryckt irritation över hennes catwalk-fasoner. Anna "Delvey" Sorokin i domstolen i New York den 11 april. Bild: AFP / Lehtikuva

Anna Sorokina heter svindlerskan som snart finns i ett Netflix, ett HBO eller en bok nära dig. På torsdagen får hon sitt straff för att ha stulit uppemot 300 000 dollar från vänner, banker och hotell i New York. Men den falska arvtagerskan lyckades lura många fler.

Under den utdragna rättegången mot den 28-åriga bedragerskan Anna Sorokin nu under våren citerade hennes advokat Sinatra-låten "New York, New York". "If I can make it there, I'll make it everywhere"...och så vidare.

Enligt försvarsadvokaten Todd Spodek var Sorokin bara en flicka från anspråkslösa förhållanden som försökte fejka litet framgång i sin strävan att nå verklig framgång. - Precis som Sinatras agenter inledningsvis betalade vackra kvinnor för att dyka upp på fester och flockas runt honom, löd Spodeks jämförelse.

Spodek medgav att Sorokin kanska använt oortodoxa eller oetiska metoder, men i hennes strävan efter att "bli någon" borde vi alla känna igen oss. Enligt Spodek finns det en "liten bit Anna" i oss alla.

Åtminstone i dem av oss som är måna om vårt yttre. Sorokin rapporteras ha bråkat så mycket om sin klädsel inför domstolsförhandlingarna att Spodek anlitade stylisten Anastasia Walker för att välja ut kläder åt hans klient.

Sorokins kläder ökade intresset för rättegången ytterligare. De New York-bor som inte kände till henne tidigare lärde känna henne nu.

Modeskribenter analyserade klädvalen, medan domaren rasade över spektaklet tills Sorokin fällde en tår och stylisten började välja ut litet mer anspråkslösa utstyrslar.

Den 26 april dömdes Sorokin skyldig till åtta fall av stöld. Enligt domstolen uppgick värdet av hennes stölder till 275 000 dollar och på torsdagen kan hon dömas till mellan 5 och 15 års fängelse och utvisning hem till Tyskland.

Till hennes lycka så dömdes hon inte skyldig till ett par av de fräckaste bedrägeriförsöken.

Sorokin konkurrerade med Fotografiska om byggnad på Manhattan

New York Magazine och Vanity Fair tillhör de amerikanska tidskrifter som skrivit de mest omfattande artiklarna om Sorokins äventyr.

Anna Delvey, som Sorokins påhittade alter ego hette, hade varit i New York förr, men blev mer känd inom stadens societet efter att hon dök upp där i vid årsskiftet 2016-2017 och presenterade storslagna planer.

Hon ville hyra historiska Church Mission House, i hörnet av Park Avenue South och 22nd Street. Där ville hon starta en sorts privat konstklubb med exklusiva konstjippon, restauranger och barer.

Church Mission House i New York har en ståtlig fasad - och hyrs numera av Fotografiska. Church Mission House i New York har en ståtlig fasad - och hyrs numera av Fotografiska. Bild: imago/Levine-Roberts/ All Over Press

Hon behövde ett banklån på 22 miljoner dollar för att förverkliga sitt drömprojekt. Ungefär 22 miljoner dollar kunde hon plocka ur egen ficka.

För Anna utgav sig för att vara tysk arvtagerska till en fond värd åtminstone 60 miljoner euro. Hon förfalskade dokument och mejl som hon försökte övertyga finansiärer med.

Medan den här tyska arvtagerskan, Delvey, jobbade hårt för att förverkliga sitt drömprojekt lärde hon känna allt fler inom New York-societeten och hennes instagramkonto fylldes av glassiga, men smakfulla bilder på partyliv och lyx.

Det blev aldrig något av 22 miljoners lånet. Church Mission House gick till Fotografiska, den svenskägda privata konsthallen vars NYC-filial öppnas snart.

"Hon gav till alla"

Däremot lyckades hon leva lyxliv i månader, fram till hösten 2017. Bo på hotell, inhandla kläder och till och med flyga privatflyg som hon aldrig betalade för.

Hon lyckades utverka ungefär 100 000 dollar från banker hon lurade. Det och förfalskade checkar gav henne ändå möjlighet att bjuda på en del middagar, gåvor och att alltid lämna överdådiga dricks till hotell- och restaurangpersonal.

- Hon gav till alla. Uberresor, hundradollarssedlar, måltider, berättar en av hennes närmaste vänner, Neffatari Davis som jobbade på det hotell där Sorokin bodde i månader.

Det fanns uppenbart någonting hos många, både bland servicepersonal och inom eliten, som gjorde att de ville tro på Anna Delvey. Anna såg ju rätt ut och umgicks med rätt människor, man drog sig för att ifrågasätta henne.

I Marrakesh tog det slut

Bland alla dem som uppenbarligen lät sig duperas helt av Anna Sorokin/Delvey fanns fotojournalisten Rachel Williams som jobbade för Vanity Fair och också skrivit om sitt äventyr med Anna.

Williams blev bjuden på en lyxsemester till Marocko av Sorokin i maj. Sorokin måste lämna USA ett kort tag för att få sitt visum förnyat och den tiden skulle tillbringas bekvämt. På lyxhotellet La Mamounia hade Sorokin bokat en villa med egen hovmästare.

I det skedet hade Sorokins kreditkortsproblem redan lett till att hon tvingats flytta från det hotell i New York som hon tillbringat flera månader på, men Williams ville inte höra de här varningsklockorna.

En del av hotellkomplexet La Mamounia i Marrakesh. En del av lyxhotellet La Mamounia i Marakesh, Marocko. Bild: Hemis / Alamy/All Over Press

På hotellet i Marrakesh konstaterades rätt snabbt att Sorokin/Delvey saknade fungerande kreditkort. Efter några dagar fick semestern ett abrupt slut och den slutade dessutom med att räkningen föll på Williams.

Räkningen för semestern i Marrakesh landade på över 60 000 dollar och det visade sig att Williams, trots otaliga löften från Anna, aldrig fick tillbaka pengarna.

Det var Williams som gick till polisen till sist och i augusti 2017 greps Anna Delvey som visade sig heta Anna Sorokin.

Sorokin är dotter till en rysk lastbilschaufför som flyttade med sin familj till en småstad utanför Köln då Anna var 16 år gammal.

Anna fick en studieplats i London som 20-åring, men hoppade av sina konststudier där. Hon fick en praktikplats på en reklambyrå i Berlin och det gick bra för henne.

Så småningom fick hon en praktikplats på tidskriften Purple Magazine i Paris och det var där hon knöt sina första kontakter till konstvärlden och New York.

Det är oklart i vilken mån hon sysslat med bedrägerier av olika slag också i Berlin och Paris.

Anna Sorokin blir mer känd än hon kanske drömde om?

Domstolen i New York dömde inte Sorokin skyldig till stöld eller bedrägeri i förhållande till Rachel Williams eller notan för semestern i Marrakesh.

Nu ser det ändå ut som om Williams skulle få semesterräkningen återbetalad med ränta. HBO och förlaget Simon & Schuster har köpt Williams historia och de betalar hundratusentals dollar för den.

Också Netflix är i färd med att filmatisera Anna Sorokins vidlyftiga äventyr.

De här bolagen räknar med att vi vill leva oss in i antingen Annas eller hennes offers liv.

Ändå säger fotografen Jesse Hawk att Anna är det tråkigaste resesällskap han någonsin haft. Hawk hade också bjudits till Marrakesh av Anna som hennes videofilmare.

Hawk berättar för The Guardian att Anna bara umgicks med sin mobiltelefon. Antingen talade hon i den, knäppte på den eller fotograferade med den. Hawk såg henne aldrig lägga ifrån sig mobilen, utom eventuellt då hon åt eller sov.

