Maris krossade ansikte

Det är bara få specialister i Norge som har kompetens att ta sig an sådana ansiktsskador. Två av dem fanns här vid sjukhuset i Trondheim. Men det var mitt i semesterperioden. Ingen av de två hann ta sig dit tillräckligt snabbt.

För Mari med det krossade ansiktet var det bråttom. Hon måste skickas vidare till Oslo.

Ansiktet räddades

I Oslo var det varmt och helgstämning. Pål Galteland var hemma då telefonen ringde. En ung flicka var på väg med stora skador.

Som en av få specialister i käk- och ansiktskirurgi, också kallat maxillofacial kirurgi, var han ytterst van vid komplicerade och stora skador i ansiktet. Men flickan från Brekstad skulle ge honom och hans team utmaningar på den absoluta gränsen till vad de kunde hantera. De insåg att det här skulle kräva det yttersta av dem, tålamod och extrem precision.

- Det här var speciellt. Ansiktets mittparti var helt krossat och bara små benfragment återstod, skildrar han.

Tog emot Mari: Mun- och ansiktskirurg Pål Galteland jobbar vid Oslo Universitetssjukhus och gjorde de första operationerna på Mari.

De märkte snabbt att det var bråttom med att få ansiktet stabiliserat och stoppa blödningarna. Dagen därpå, den 19 juli, låg ett vanvettigt pussel på operationsbordet framför dem. Maris ansiktsform hade påverkats av kollisionen med stenen. De hade inte behandlat något som liknade de stora brotten på underkäken och den krossade överkäken. De visste inte hur den slutliga bilden skulle bli.

Att göra något fel kunde få stora konsekvenser för flickan.

- Det blev lite speciellt med Mari, som var så ung. Hon var 17 år och hade hela livet framför sig, säger Pål.

Käke i gips

Den första operationen gjordes för att stabilisera ansiktet och stoppa blödningar. Och hindra infektioner. Modelleringen och estetiken fick vänta.

Skadorna var värst i ansiktets mittdel. Tänderna hade lossnat och tryckts upp mot näspartiet och låg nu lösa bland krossade benfragment. Förstörda för alltid.

St. Olavs hospital: Nils Petter Fossland vid avdelningen för mun- och ansiktskirurgi i Trondheim var ledig dagen då olyckan skedde, men har opererat henne och följt henne tätt tiden efter det.

Och ändå skulle tänderna bli kirurgernas viktigaste verktyg då de skulle återställa ansiktet.

För hos en käkortoped i Trondheim fanns en gipsavgjutning av Maris käkar. Efter de åtta åren med tandställning fanns det alltså en modell. En kopia tillsammans med bilder och röntgenbilder skickades till Ullevål, och kirurgerna kunde skrida till verket.

- Då visste vi hur käken ursprungligen hade sett ut. Det gav oss en utgångspunkt för att bygga vidare, säger Galteland. Han blev en av de kirurger som skulle följa Mari noga under de kommande åren.

Snitt från öra till öra

För att komma åt skelettet gjorde de ett snitt över huvudet, från öra till öra och över skallen. Genom att försiktigt rulla ner hud och mjukvävnader nådde de fram till det krossade benet. I lugn takt jobbade de sig nerför pannan, lirkade sig förbi nerver och ner mot ögonhålorna. Så kunde de börja foga samman brottytorna igen. Alltför små fragment plockades bort.

- Det är alltid lite osäkert med resultatet. Det är sällan det blir helt som det har varit, säger Pål Galteland.

Men små titanplattor och skruvar fäste de samman brottytorna. De fem millimeter breda plattorna skruvades in i skeletts skarvar. För att komma åt Maris krossade ögonhålor gjorde kirurgerna nya snitt under ögonen, och ett nät av titan skruvades fast för att tjäna som underlag i fortsättningen. Delar av hennes käke måste de ta ut och foga ihop på bordet innan de på nytt kunde sätta in och skruva fast den.