Ollie: Finalist i MGP 2019

Oliver Takanen Oliver ligger på en strand och ser in i kameran. Bild: Lilli Takanen

Oliver "Ollie" Takanen är 13 år och bor i Karleby. Han är en av de tio utvalda finalisterna som får stå på scenen i årets MGP-final som sänds den 5 oktober 2019 i Yle Fem och på Yle Arenan.

Ollie - "The life we live in"

Oliver har sjungit redan i sju år och hans raplåt The life we live in handlar om livet. Låten kom till när han helt enkelt bestämde sig för att han ville skriva en låt.

Om Oliver vinner lovar han att springa 20 kilometer. Han är bra på att göra cykeltricks och skulle helst av allt resa jorden runt. Till en öde ö skulle Oliver ta med sig mat.

Oliver hade inte berättat åt någon att han sökt till MGP, så Olivers mamma fick sig en riktig överraskning hon med när MGP ringde upp och berättade att han sökt och kommit med till finalen.

Nu blir det ju också intressant att höra hur andra i hans omgivning reagerar när det här är officiellt!

Oliver blev mållös när Märta ringde för att berätta att han kommit med.

MGP - Melodi Grand Prix är en låtskrivartävling för 8-15-åringar som produceras i samarbete mellan Finlands Svenska Ungdomsförbund FSU, produktionsbolaget Five Corners och Yle.

