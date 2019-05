Svensk vinnarkultur, rysk offensiv, amerikansk stjärnglans och kanadensisk bredd – fyra favoriter i kampen VM-titeln

Tre Kronor jagar tredje raka guldet. Det skulle vara en historiskt fin svit av Sverige, som toppar Chriso Vuojärvis ranking av VM-lagen. Ryssland, USA och Kanada är de övriga lågoddsarna att lyfta VM-bucklan den 26 maj. Lejonens kapacitet att gå hela vägen är däremot avsevärt mindre.

1. Sverige

Jag hör redan protesterna. Sverige har kanske inte ett lika sylvasst lag som de två senaste åren, men första platsen på rankingen är Tre Kronors trots det.

Henrik Lundqvist har alltid höjt sig i landslaget då det gäller och Elias Pettersson var fenomenal i den tjeckiska EHT-turneringen. Backbesättningen är gedigen och Rikard Grönborg har bevisat sin storhet som tränare. Receptet är välbekant och bevisligen fungerande.

2. USA

Nu eller aldrig? USA har aldrig vunnit en VM-turnering (VM-gulden 1932 och 1960 tog man i samband med OS, som då hade VM-status), men sällan har det sett mer lovande ut än i år.

Laget är en bra mix av rutin och ungdomlig iver. Av stjärnor och grovjobbare. Och glöm det där om att amerikanerna ser VM-turneringen som semester. I fjol var den tidigare aningen lynniga Patrick Kane som var den drivande kraften bakom det amerikanska bronset. Att han ställer upp igen för USA vittnar om hunger.

Frågetecknet finns framför stolparna. Cory Schneider är världsklass, men New Jersey-målvakten har varit skadad över halva säsongen. Hittar han storformen blir det guld.

Patrick Kane ska försöka leda USA till ett efterlängtat guld. Patrick Kane firar mål. Bild: Henning Bagger / EPA-EFE / All Over Press

3. Ryssland

Det starkaste laget på pappret. Men hur klarar tränarna av att hålla alla stora egon nöjda om det börjar blåsa motvind?

Att Ilja Kovaltjuk utsågs till lagkapten är intressant. För att inte säga märkligt. Han har inte tidigare gjort sig känd som den ultimata lagspelaren.

Försvaret är den svagaste länken. Eller i värsta fall försvarsviljan. Ryssland kan vara sin egen värsta motståndare.

4. Kanada

Det känns egentligen fel att ett så gediget lag som Kanada bara är fyra på rankingen. Det visar att VM-turneringen håller hög klass vad topplagen beträffar.

Man Kanada har tappat sin plats som den stora dominanten på landslagsnivå. Lönnlöven har inte mer än ett VM och ett JVM-guld de senaste fyra åren. På U18-nivå har Kanada inte tagit guld på över tio år och USA:s damer har varit klart bättre än Kanadas dito de senaste fem åren.

5. Tjeckien

Har inte tagit en VM-medalj sedan bronset 2012. Juniorproduktionen lämnades i många år vind för våg och Tjeckien senaste JVM-medalj är från år 2005.

Årets VM-lag ser dock intressant ut. Rutinerade NHL-rävar som Jakub Voracek, Michael Frolik och Radko Gudas har sällskap av välbekanta spelare från Euro Hockey Tour.

Detta lag kan sätta punkt för den medaljlösa sviten, men Tjeckien får finna sig i att vara utmanare till de fyra stora.

6. Schweiz

Fjolårets finalist har igen alla möjligheter att gå långt. Den här gången har man dessutom backstjärnan Roman Josi med från start. Räkna med att Josi spelar nästan vartannat byte då matcherna står och väger.

Om målvakten Reto Berra är lika het som i fjol blir Schweiz svårslaget.