Kanoner, missiler och ballonger – så här firades segerdagen runtom i gamla Sovjet

"Fake it until you make it" - och Anna Sorokin fejkade.

Anna Sorokin heter svindlerskan som snart finns i ett Netflix, ett HBO eller en bok nära dig. På torsdagen dömdes hon till mellan 4 och 12 års fängelse för att ha stulit uppemot 300 000 dollar från vänner, banker och hotell i New York. Men den falska arvtagerskan lyckades lura många fler.