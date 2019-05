Hattrickskytten Kaapo Kakko bjöd på stor show – Lejonen tog andra raka segern i VM

Lejonen och framför allt Kaapo Kakko har fått en flygande start på VM. I kväll tystade Kakko en fullsatt arena i Kosice och hela Slovakien då Lejonen tog andra raka trepoängaren.

Två vinster och sex poäng. Få hade förväntat sig att Lejonen skulle få en så bra start på VM. Men det är verklighet och redan nu börjar det se riktigt ljust ut för Lejonen med tanke på en topplacering i gruppspelet.

I kväll var det värdnationen Slovakien som fick bita i det sura äpplet. I en match med högt tempo var det till slut Finland som var snäppet starkare tack vare guldklimpen Kaapo Kakko som gjorde tre mål i 4–2-segern.

– Vi visste att det skulle bli en match med mycket kamp, det var inte vackert men vi är nöjda, säger förbundskaptenen Jukka Jalonen till C More efter matchen.

Det var lapp på luckan i arenan i Kosice och med hemmapublikens stöd i ryggen var det Slovakien som tog ledningen halvvägs in i den första perioden. Lejonen klarade av att döda Slovakiens första powerplay men värdnationen höll sig kvar i zonen då Atte Ohtamaa klev in på isen.

Kevin Lankinen räddade Andrej Sekeras skott från blålinjen men returen gick rakt ut till Erik Cernak som prickade in 1–0 i krysset. Arenan i Kosice kokade – men publiken skulle snabbt tystna.

Två mål av Finland i första perioden

Några minuter senare fick Finland sin första chans i powerplay och backen Petteri Lindbohm höll sig påpassligt framme och skickade in kvitteringen.

– Pucken studsade fram till mig och det var lätt att lägga in den. Förhoppningsvis är det inte sista målet, sade Lindbohm till C More.

Petteri Lindbohm gjorde Lejonens första mål. Petteri Lindbohm jublar efter ett mål mot Slovakien. Bild: Lehtikuva

Om det blir fler mål för Lindbohm återstår att se, men Lejonen gjorde ytterligare ett i den första perioden.

Knappt två minuter efter kvitteringen laddade Kaapo Kakko bössan från backposition och dunkade in 2–1 bakom en chanslös Marek Ciliak i Slovakiens mål.

Finland träffade stolpen och ribban – Slovakien kvitterade

Kakko fortsatte att glänsa i den andra perioden med smarta passningar. Finland var också nära att näta flera gånger.

Laget hade två starka numerära överlägen där Toni Rajala sköt i slolpen och Henri Jokiharju hade två gyllene lägen men närmare än en ribbträff kom backen inte.

Mellan Lejonens numerära överlägen var Slovakien nära att kvittera men Kevin Lankinen i målet sträckte ut ordentligt och stoppade Tomas Tatars dragning.

Men Slovakiens kvittering kom då 40 sekunder återstod av den andra perioden. Pucken dansade först på mållinjen innan Martin Marincin som rundat kassen stänkte in den.

Målet videogranskades men godkändes till de slovakiska fansens stora glädje. Jukka Jalonen utmanade domslutet men målet stod sig.

Tre slovakiska spelare firar ett mål Bild: EPA-EFE/MARTIN DIVISEK

Kakko avgjorde med delikatess

I den tredje perioden sjönk tempot en aning och spelarna fick också lite extra vila då det blev problem med plexiglaset. Efter avbrotten var det Slovakien för hela slanten och Lejonen var helt i brygga.

Så från ingenstans dök Kaapo Kakko upp igen. Kakko bjöd på en riktig delikatess då han fick pucken bakom förlängd mållinje, lurade bort en försvarare och lirkade in 3–2 mellan benen på Ciliak.

– Otrolig soloprestation av Kakko vid målet. Han är unik och ostoppbar just nu, säger lejonlotsen Jalonen.

Kaapo Kakko. Kaapo Kakko sträcker armarna i luften och jublar efter sitt mål mot Slovakien. Bild: Lehtikuva

Slovakien pressade på frenetiskt för en kvittering under slutskedet av matchen men Lejonen och framför allt Lankinen i målet stod emot.

I slutskedet tog Slovakien ut målvakten. Då slog Kakko till igen och fastställde slutresultatet 4–2 i tom bur. Supertalangen har nu gjort fem mål i sina två första VM-matcher.

– Stämningen var fantastisk inne i arenan. Jag hade aldrig trott att jag skulle göra fem mål på två matcher, säger Kakko.

Söndag är vilodag för Lejonen i VM och nästa match spelas på måndag då USA står för motståndet klockan 17.15.

Resultat:

Slovakien – Finland 2–4

10.52 1–0 Erik Cernak (Andrej Sekera, Richard Panik)

14.21 1–1 Petteri Lindbohm (Veli-Matti Savinainen, Toni Rajala) pp

16.11 1–2 Kaapo Kakko (Niko Mikkola, Sakari Manninen)

39.20 2–2 Martin Marincin (Marian Studenic)

49.52 2–3 Kaapo Kakko (Niko Mikkola)

59.45 2–4 Kaapo Kakko (Sakari Manninen)

Målvakter:

Marek Ciliak SVK 9+8+6=23

Kevin Lankinen FIN 7+6+10=23