Györis tidigare mästartränare försöker förstöra den ungerska festen – Champions League-avslutningen direkt på Yle Arenan

Storfavoriten Györi är ute efter sin tredje raka CL-triumf då laget möter finalnykomlingen Rostov-Don. I bronsmatchen ställs norska Kristiansand mot franska Metz.

Vad?

Final 4-helgen i Budapest avslutas med bronsmatchen Metz–Kristiansand och finalen Rostov-Don–Györi.

Ryskorna fick slita i 60 minuter i sin semifinal mot Metz (27–25) medan Györi hade det enklare mot Kristiansand (31–22).

Vem?

Rostovs tränare Ambros Martin lämnade Györi efter förra säsongen med hela fyra CL-titlar i bagaget. Under sin första säsong i Ryssland har framgångarna fortsatt att trilla in då Rostov är klart för klubbens första CL-final under sitt andra besök till slutturneringen i Budapest.

Av Rostovs spelare måste Anna Vyakhireva och Lois Abbingh lyckas för att de fyrfaldiga ryska mästarna ska ha en chans.

Finalturneringen spelas för sjätte gången i Budapest och Györi kommer idag att spela sin femte final i Laszlo Papp-arenan.

De grönvita är fortsättningsvis obesegrade under den här säsongen. Saldot inför finalen är 13 segrar och 2 oavgjorda.

I semifinalen mot Kristiansand var norska centern Kari Brattset på fantastiskt spelhumör och stod för åtta fullträffar. Hennes landsmaninna Nora Mörk spelade väldigt sparsamt men i finalen kommer högerbacken garanterat få mer ansvar av tränaren Gabor Danyi.

När?

Bronsmatchen mellan Metz och Vipers Kristiansand börjar klockan 16.15 och sänds på Yle Arenan.

Helgens höjdpunkt Rostov-Don mot Györi startar klockan 19 och refereras på svenska.

PS. Glöm inte den femte FM-finalen HIFK–Dicken som börjar klockan 16.15 och sänds i TV2 och på Arenan.