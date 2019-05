Kroppsspråket vittnar om spricka mellan Bottas och Hamilton – experten: ”Något som inte riktigt stämmer”

Lewis Hamilton har fått känna på en ny och tuff Valtteri Bottas den här säsongen. Bottas har på allvar visat att han tänker ge britten en fajt om VM-titeln och nu börjar förhållandet mellan de båda förarna bli allt mer spänt anser Yle Sportens formel 1-expert Fredrik af Petersens.

Lewis Hamilton tog tillbaka ledningen i VM-serien då han vann Spaniens GP. Hamilton tog starten och kunde sedan kontrollera loppet.

Valtteri Bottas som startade i pole position hade problem med kopplingen i starten och då försvann också hans chans att fajtas om segern.

– Han kände vibrationer i kopplingen som han aldrig upplevt tidigare. Kopplingen som finns i formel 1-bilar går inte att jämföra med de som finns i vanliga personbilar. Fungerar inte kopplingen då man ska starta så tappar man fördelen som man har tack vare pole position.

– Det var synd för Valtteri och där förlorade han också loppet. Han kommer att diskutera med ingenjörerna direkt och man ska gå igenom all information. Hittar man något så åtgärdar man det direkt så det inte sker igen, säger Yle Sportens expert Fredrik af Petersens.