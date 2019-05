Feministikonen Martha Rosler har gjort rasande politisk konst i 50 år - ofta har hon fått erkännande först efter att den politiska situationen lugnat ner sig

Den amerikanska feministen och konstnären Martha Rosler har genom sin konst i flera decennier tagit avstånd från krig, sociala orättvisor och konsumtionshets. Husmodern, Vietnamkriget och Donald Trump är saker hon bearbetat via sin konst.

Ända sedan 1960-talet har Rosler genom främst fotografi, fotomontage, videokonst och performanser vågat ställa, ofta obekväma, politiska och samhälleliga frågor. Ikväll föreläser hon i Helsingfors.

Rosler beskrivs ofta som aktivist, men det är ingenting hon själv kallar sig.

– Det är människor som står bakom samhällelig förändring, men konsten kan ha en betydelsefull roll i att hjälpa människor fokusera, formulera och kristallisera sina tankar eftersom konsten ju är specialiserad på det symboliska. Konsten kan på det sättet vara extremt användbar, men den gör ingenting på egen hand.

– Jag skulle också säga att man kallar inte sig själv för en aktivist utan det är andra människor som kan göra det om de ser på en som tillräckligt engagerad. Jag har den största respekten för aktivister men jag ser inte mig själv tillhöra dem.

Däremot har Rosler alltid identifierat sig som och kallat sig för feminist.

– Det fanns en period i USA då feministiska konstnärer inte kallade sig själva feminister förutom de hardcore feministerna som fanns kvar från 70-talet, vilket då betydde jag och några andra människor. Det var lite sorgligt. Men den tiden är förmodligen förbi nu.

– Bland dagens unga konstnärer finns det många feministiska konstnärer och det är fint att se ett återuppvaknande av konst som tar upp feministiska teman och andra genusfrågor som till exempel queer eller maskulinitet.

Ett av Roslers mest kända verk är den svartvita sexminuter långa videon Semiotics of the Kitchen från 1975. I verket parodierar Rosler dåtida matlagningsprogram och ifrågasätter den husmoderliga gestalten genom att ryckigt och högljutt visa upp olika köksredskap i alfabetisk ordning.

Verket fick ett ljummet mottagande men har sedan dess uppnått en slags kultstatus.

– Precis som största delen av mitt arbete, föraktades videon av konstvärlden som tyckte den var oseriös. Men feministerna förstod genast vad det handlade om och var stora fans av videon.

– Nu gillar också barn den och det har gjorts mängder av hyllningsvideos där folk gör olika saker som passar videons upplägg. Det är helt underbart.