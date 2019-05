Kaapo Kakko prisas för hur komplett han är på och utanför isen: "Det handlar om en ung kille som har fått en bra skolning i Åbo"

I ett anonymt finskt VM-lag har Kaapo Kakko stulit uppmärksamheten genom att göra fem mål på två matcher. I klubblaget TPS har Sami Aaltonen och Mika Suoraniemi följt Kakkos väg till världstoppen och de är inte särskilt överraskade över hur 18-åringen tar för sig.

Efter den sensationella VM-starten är Kaapo Kakko namnet på hockeyvärldens läppar. Trots att Finland har stött på tufft motstånd i inledningen av turneringen toppar Kakko VM:s poängliga.

VM:s poängliga den 13 maj 1. Kaapo Kakko (FIN) 5 + 0 = 5

2. Filip Hronek (CZE) 2 + 3 = 5

2. Dominik Kubalik (CZE) 2 + 3 = 5

2. Nikita Kutjerov (RUS) 2 + 3 = 5

2. Anthony Mantha (CAN) 2 + 3 = 5

6. Rudolfs Balcers (LAT) 1 + 4 = 5

På måndagskvällen väntar ytterligare ett tufft lag i USA, som inför turneringen har målats upp som en av de största favoriterna. Vinner Finland matchen är gruppsegern nära, men de höga insatserna är ingenting som Kakko tar stress över.

– Det känns bra med mycket folk på läktarna. Jag har alltid gillat då det blir mer känslor. JVM-finalen sågs av en storpublik och då var det läckert att spela.

För bara några månader sedan blev Kakko stor matchhjälte i Vancouver då han i JVM-finalen gjorde 3–2-segermålet mot USA med 01:26 kvar på klockan.

I årsskiftet trodde knappast många på att Kakko skulle vara en tongivande VM-spelare, men han har utvecklats markant under säsongens gång. Efter jul blev det hela 17 mål på 23 matcher i TPS.

Kaapo Kakko tränade på söndagen med laget i Kosice. Kaapo Kakko tränade på söndagen med laget i Kosice. Bild: Lehtikuva / Jussi Nukari

Det är inte bara under matcherna som Kakko sticker ut. Sami Aaltonen som är utvecklingschef för TPS juniorer lyfter fram Kakkos exceptionella egenskaper.

– Han är en naturlig gårdshockeyspelare. Då han kom till TPS lade jag märke till hans pucktrixande. Vissa motoriska egenskaper kan vara genetiska eller framtagna genom spelandet, men Kaapo har dessutom en sådan iver att spela.

– Han har en otrolig tävlingsinstinkt. Det spelar ingen roll om vi är ute i löpspåret eller på isen. Han har ett stort behov av att vara bäst och göra allting ännu bättre än tränaren kräver. Kaapo blir bara bättre ju tuffare lägen han försätts i. Det skiljer honom från mediokra spelare.

Bästa talangen som Anttila spelat med

Marko Anttila gör sitt fjärde stora mästerskap och har tidigare spelat VM med en 18-årig Miro Heiskanen och OS med en 18-årig Eeli Tolvanen.

Han kan inte komma ihåg att han någonsin skulle ha spelat med en lika bra 18-årig talang.

– Det är verkligen sällsynt, på rak arm kommer jag inte på någon.

VM-räven Marko Anttila är lagkapten för det finska laget. VM-räven Marko Anttila är lagkapten för det finska laget. Bild: Lehtikuva / Jussi Nukari

"Bra skolning i Åbo"

Kakko är uppväxt i S:t Maries stadsdel, drygt tio kilometer norr om Åbo centrum, tillsammans med sin yngre bror, pappa och mamma. Mamma jobbar som lärare och pappa som polis.

Redan i ung ålder började han spela ishockey i TPS.

– Visst snackar han i omklädningsrummet men han skjuter inga raketer. För en som är äldre är det kul att lyssna på de yngres diskussioner. Under den här resan har det varit rätt så datorspelsbetonat. Vi får väl se om det förändras under turneringens gång, säger Anttila.

– Det handlar om en ung kille som har fått en bra skolning i Åbo.

Kaapo Kakko ligadebuterade på hemmaplan i Åbo i december 2017. Kaapo Kakko spelade sin första ligamatch i december 2017. Bild: Jaakko Stenroos/All Over Press

I TPS har Kakko redan som 8–10-åring spelat med två år äldre spelare.

– Det är rätt så få juniorer som i en storklubb som TPS klarar av det, säger utvecklingschefen Aaltonen.

– Han vill lära sig och har framför allt en förmåga att ta till sig saker. Även då han har spelat mot tre år äldre spelare har han kunnat utnyttja sina styrkor, säger en annan ungdomsansvarig i TPS, Mika Suoraniemi.

Hughes eller Kakko?

Under midsommarveckoslutet lär det stå klart var Kakko så småningom inleder sin NHL-karriär. New Jersey Devils reserverar som etta, New York Rangers som tvåa.

Jack Hughes i USA:s lag har hittills av så gott som alla experter tippats gå som etta och Kakko som tvåa. Hittills har ingen finländare draftats som etta och att Hughes ligger kvar på noll VM-poäng innebär att åtminstone nätspekulationerna går heta.

– Det här är en fin möjlighet att visa upp sig inför draften. Jag har aldrig spelat tuffare matcher än i den här VM-turneringen, säger Kakko.

Suoraniemi uppger att han i nuläget skulle ranka Kakko som etta, men att det är hugget som stucket.

– Jag följde U18-VM i Sverige i två veckor och såg Hughes spela. Han var helt magisk i den omgivningen. Men där är det lättare att sticka ut, för fysiskt sett är U18 något helt annat än herr-VM.

Kane och Ovetjkin

Chicagos Patrick Kane spelar för andra gången i rad i USA:s tröja och det är den VM-spelaren som Kakko beskriver som sin största idol.

– Det finns också andra. Till exempel Aleksandr Ovetjkin. Egentligen är det fint att få spela mot alla som spelar i NHL.

På måndagskvällen ställs Kaapo Kakko mot sin idol Patrick Kane. På måndagskvällen ställs Kaapo Kakko mot sin idol Patrick Kane. Bild: imago images / Jan Huebner / All Over Press

Finland möter Jack Hughes och Patrick Kanes USA klockan 17.15 på måndagskvällen.

Texten bygger på Yle Urheilus artiklar MM-sensaatio Kaapo Kakko on rakastanut esiintymistä lapsesta asti – nämä ominaisuudet tekevät hänestä poikkeuksellisen och Kaapo Kakko on kirjoittanut nimensä kiekkomaailman tietoisuuteen isoilla kirjaimilla – ”Mikään ei enää yllätä hänen kohdallaan”.