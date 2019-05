Rask imponerade stort innan han bjöd Teräväinen på ett betydelselöst gratismål: "Jag får väl bjuda Tuukka på öl"

I NHL-slutspelet orkade Carolina bara streta emot Boston i 15 minuter. I början av den tredje perioden ledde Boston med hela 6–0 och Tuukka Rask såg ut att gå mot en nolla. Carolina lyckades ändå reducera två gånger om. Den sista struten gjordes av Teuvo Teräväinen efter att Rask bjudit sin landsman på ett tomt gapande mål.

Carolina var klart bättre under den första kvarten men Boston tog så småningom över matchen. Matt Grezelcyk gav Boston ledningen i slutet av den första perioden då han överraskade Carolinamålvakten Petr Mrazek från liten vinkel. Med 01:28 kvar av den första perioden ökade Jake DeBrusk på till 2–0.

Aho upp som etta i lagets poängliga

Boston fortsatte att ösa på och hade i början av den tredje perioden redan en 6–0-ledning.

Tuukka Rask i Bostonmålet hade gjort en fenomenal match och såg ut att gå mot en nolla. Den satte ändå Justin Williams stopp för då han snyggt styrde in 1–6-reduceringen i powerplay med under nio minuter kvar att spela.

Sebastian Aho assisterade till målet och tog samtidigt ledningen i lagets poängliga. Finländarens saldo är nu 5 + 6 = 11 poäng på 13 slutspelsmatcher och Aho förlängde sin poängsvit till fyra matcher.

Teräväinen och Rask tänker dricka öl

Med bara ett par minuter kvar av matchen tog sig även Teuvo Teräväinen in i poängprotokollet efter en bjudning av Rask.

Bostonmålvakten lämnade målet för att försöka sig på ett snabbt uppspel. Pucken hamnade ändå på Teräväinens klubblad och målet gapade tomt (se sekvensen i klippet från 02:25). Teräväinens mål blev matchens sista och Boston vann med 6–2.

– Målet var en klen tröst men jag får väl bjuda Tuukka på öl, sade Teräväinen efter matchen.

– Den ölen tänker jag ta emot, svarade Rask.

"Siktar på en omstart"

Nu leder Boston med 2–0 i matcher då två raka hemmamatcher för Carolina väntar. Även i den första slutspelsserien låg Carolina under med 0–2 mot de regerande mästarna Washington Capitals, men gick vidare med 4–3 i segrar.

– Det lossnade inte riktigt idag. Den här matchen slänger vi i soparna. Nu åker vi hem och siktar på en omstart, sade Teräväinen till Ilta-Sanomat.

Rask som med undantag av den sista blundern var fenomenal vann i klar stil målvaktsmatchen mot Petr Mrazek.

Mrazek eller McElhinney?

I en intervju på ligans webbplats avslöjade Carolinatränaren Rod Brind'Amour inte vem som vaktar målet i nästa match.

– Det första målet var inte bra. Han vet det. Men han är en fajter.

Den här säsongen har Brind'Amour inte bytt målvakt under pågående match en enda gång trots att Carolina har 95 drabbningar i bagaget. Då Mrazek i matchserien mot New York Islanders drogs med en skada hoppade Curtis McElhinney in och gjorde väl ifrån sig.

Mrazek eller McElhinney är frågan inför nästa match som spelas natten till onsdag finsk tid.

Resultat:

Boston – Carolina 6–2

BOS: Tuukka Rask 21/23 räddningar

CAR: Sebastian Aho 0 + 1 = 1, +1, 19:10

CAR: Teuvo Teräväinen 1 + 0 = 1, +/- 0, 15:42

Boston leder med 2–0 i matcher.