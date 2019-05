Skådespelaren och artisten Doris Day är död

Den legedariska skådespelaren och sångaren Doris Day har dött, berättar stiftelsen The Doris Day Animal Foundation. Hon blev 97 år gammal.

Day dog på måndagsmorgonen i hennes hem i Kalifornien, omgiven av sina nära och kära.

– Hon var i fantastisk fysisk form för hennes ålder tills hon nyligen insjuknade i lunginflammation, skriver stiftelsen i ett pressmeddelande.

Day hade en över 80 år lång karriär och medverkade i filmer såsom Calamity Jane, The Man Who Knew Too Much och Pillow Talk. Hon var en stor filmstjärna speciellt på 1950- och 1960-talet.

Hon har fått flera Grammy-utmärkelser, bland annat för låtarna Sentimal Journey, Secret Love och Que Sera Sera.