Veckans radiogudstjänst från Kyrkodagarna i Jyväskylä

Inkommande lördag arrangerar Finska Missionssällskapet tillsammans med Kyrkans central för det svenska arbetet en svensk kyrkodag i Jyväskylä. Helgens radiogudstjänst är en inspelning av gudstjänsten som hålls under kyrkodagen.

I gudstjänsten predikar chefen för Missionssällskapet, Rolf Steffansson och Jyväskyläkaplanen Eivor Pitkänen är liturg.

Andakter och Andrum

Måndag 13.5

06.54 Leif-Göte Björklund, Borgå

09.10 Leif-Göte Björklund, Borgå

Musik: It’s so amazing med Kaarle Mannila, Hanna-Maria Helenius och Sepa Lambert.

19.15: Rolf Steffansson, Sibbo

Tisdag 14.5

06.54 Marko Pitkäniemi, Helsingfors

09.10 Marko Pitkäniemi, Helsingfors

19.15: Kjell Frisk och Hedvig Långbacka

Musik av och med Anders Widmarks trio

Onsdag 15.5

06.54 Olli Liljeström, Åbo

09.10 Olli Liljeström, Åbo

Musik: Rikard Hulteke sjunger Öppna ditt hjärta

19.15 Henrik Perret, Helsingfors

Musik: Håkan Hagegård sjunger Herdepsalm

Torsdag 16.5

06.54 Henrik Nymalm, Borgå (repris från 24.1.2018).

09.10 Henrik Nymalm, Borgå (repris från 24.1.2018).

Musik: Leonard Cohen sjunger You got me going

19.15 Margareta Puiras, Ekenäs

Musik: Carola sjunger Gör det lilla du kan

Fredag 17.5

Monica Heikel-Nyberg pratar i den här dagens Andrum. Hon har inspirerats av Tolkiens Sagan om Ringen. Musiken kommer från filmen med samma namn med sångerskan Enya. Andakten är en repris.

06.54 Monica Heikel-Nyberg, Grankulla

09.10 Monica Heikel-Nyberg, Grankulla

Musik med Enya.

19.15: Samuel Eriksson, Vörå

Musik: Church Hill Boys sjunger Jesus, det renaste.

Lördag 18.5

18.03 Ett ord inför helgen.

Söndag 19.5

19.15 Himmelrikets medborgare i världen.

Sara Åström och Jonte Wingren läser dagens liturgiska texter.

Producent: Hedvig Långbacka.

Interiör från Kuokkala kyrka som har ett modernt formspråk. Kyrkan invigdes på Kyndelsmässodagen i februari 2010 Interiör från Kuokkala kyrka

Radiogudstjänst

Söndag 5.5

13.03 Gudstjänst från Kyrkodagarna i Jyväskylä,

svensk kyrkdag i Kuokkala kyrka.

Predikant: Rolf Steffansson.

Liturg: Eivor Pitkänen.

Organist och kantor: Sirpa Lampinen.

Körledare: Sören Lillkung.

Kör: Amigo Choral.

Musiker: Juha Venäläinen, Kuokkala svenska skolas elevorkester.

Textläsare: Juha Jaakkola och Siw Nykänen.

Förebedjare: Juha Jaakkola, Siw Nykänen och elever från Kuokkala svenska skola.

Psalmer:

532 (Likt vårdagssol),

322 (Sanningens Ande),

533:1-3 (Vak upp mitt hjärta),

869 (Gud vår Far i himlen),

871 (Vår Fader du som är i himlen),

866 (Lovad vare du Herre Jesus Kristus).

Nästa söndag sänds gudstjänsten från Åbo domkyrka.