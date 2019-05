Dags för första semifinalen i Eurovision Song Contest 2019 – missa inte de här bidragen!

Ifall du överväger att gå och lägga dig tidigt ikväll tycker vi att du ska tänka om. Årets första semifinal är tv-underhållning på hög nivå.

De israeliska värdarna har verkligen ansträngt sig för att skapa fina vykort, snygga mellanakter och en bra showhelhet.

Dessutom tävlar Darude och Sebastian Rejman för Finlands del i första semifinalen.

Här listar vi kvällens höjdpunkter, så att du med fördel kan lägga telefonen åt sidan och begrunda vad som håller på att ske.

"Hatet kommer att råda" enligt Islands kontroversiella bidrag

Om kedjor, BDSM-dräkter i läder, pyroteknik och politiska budskap är något som får igång dig så ska du absolut inte missa Islands bidrag.

Hockeyfrilla möter bondagemask, growling möter synthpop i Islands bidrag i ESC 2019. Här står islands bidrag hatari på scen där de satsar på BDSM-klädsel med läderdräkter. Bild: EPA-EFE/ABIR SULTAN

Bidraget är en av de absolut mest omtalade och intressantaste bidragen i hela tävlingen och det är gruppen Hatari som står för showen med låten "Hatrið mun sigra", som ungefär betyder "hatet kommer att råda".

Vid det här laget har vi ju sett nästan allt i Eurovisionen, så att leverera något helt nytt är en bedrift. Och ytterligare några pluspoäng för att man håller fast vid att sjunga på isländska!

Årets "jag har ingen aning om vad jag tittar på" går till Portugals bidrag

Sedan har vi Portugal och Conan Osíris med låten "Telemóveis".

De är de mest förvirrande tre minuterna du kommer att uppleva på hela året.

Varför har han klistrat örhängen på kinderna? Snubblade den skalliga killen just eller var det meningen? Är det här en låt? Är de okej? Var köper man sådana där skor? Många frågor, men få svar i Portugals bidrag. conan osíris som uppträder med portugals bidrag i en konstig mörkgrön dräkt och skäggörhänge (?) Bild: Thomas Hanses/eurovision.tv

Australien satsar på opera – och det är överjordiskt vackert!



I den nationella uttagningen använde Kate Miller-Heidke sig av ett beprövat trick: Att stå på en piedestal i en jättelång klänning.

Hallå, tjöt Eurovisionsfansen, det där har vi sett tuuusen gånger förr. Åtminstone tre. Så bara att vrida upp ambitionsnivån några varv.

Nu vajar Kate av och an flera meter ovanför scengolvet på något slags cirkuspinne medan hon sjunger klockrent. Det är modigt, vackert och överjordiskt!

Snödrottningen äntrar scenen då Kate Mille-Heidke uppträder med låter "Zero Gravity" i årets semifinal för Australiens del. kate miller-heidke uppträder i en vitklädd snödrottningsdräkt Bild: Andres Putting/eurovision.tv

Darude och Sebastian Rejman är populära i medierna – men kommer de vidare i semifinalen?

Ikväll försöker också Darude och Sebastian Rejman ge järnet för att ta Finland vidare till finalen på lördag.

Många var lite förbryllade över att Finland inte tar med sig UMK-scenografin med den stora LED-lådan på Eurovisionsscenen.

Men vi saknar inte boxen! Magnifika dansaren Ethel Röhr dansar på ett podium, dyker ner under scengolvet och simmar sedan upp på de stora skärmarna bakom estraden.

Ethel Röhr fortsätter dansa i Tel Aviv för Finlands och Darude feat. Sebastian Rejmans "Look away". Tanssija Etel Röhr harjoituksissa euroviisulavalla Bild: Andres Putting / eurovision.tv

Darude och Sebastian Rejman utstrålar ett otroligt proffsigt lugn när de gör sin grej. Det låter bra och ser snyggt ut.

Förutom medverkan vid flera representationstillfällen i Tel Aviv har Darude och Sebastian Rejman också hunnit skapa en ny version av sitt bidrag "Look Away", som kan ses här:

Dana International återvänder i semifinalen

Divan är också tillbaka! Dana som vann Eurovisionen 1998 skrider in i blodröd skrud och publiken försätts i extas.

Alla har glatt förträngt att hon ju också floppade totalt när hon försökte sig på en comeback år 2011 med släpiga dängan "Ding Dong".

Vår enda invändning är att Dana sjunger Bruno Mars-låten "Just the way you are", som känns lite lösryckt i sammanhanget – kunde hon inte ha valt en låt med Eurovisions-koppling?

Samtidigt utsätts publiken i arenan för en puss-kamera (man zoomar in på två intet ont anade människor som förväntas pussas inför miljonpublik) så risken finns att det blir både gulligt, slemmigt och pinsamt om vartannat.

Men underhållande är det ju!

Cypern - Tamta med "Replay" Montenegro - D mol med "Heaven" Finland - Darude feat. Sebastian Rejman med "Look Away" Polen - Tulia med "Pali się" Slovenien - Zala Kralj & Gašper Šantl med "Sebi" Tjeckien - Lake Malawi med "Friend of a Friend" Ungern - Joci Pápai med "Az én apám" Vitryssland - ZENA med "Like It" Serbien - Nevena Božović med "Kruna" Belgien - Eliot med "Wake Up" Georgien - Oto Nemsadze med "Sul tsin iare" Australien - Kate Miller-Heidke med "Zero Gravity" Island - Hatari med "Hatrið mun sigra" Estland - Victor Crone med "Storm" Portugal - Conan Osíris med "Telemóveis" Grekland - Katerine Duska med "Better Love" San Marino - Serhat med "Say Na Na Na"

Semifinal 1 sänds 14.5. klockan 22.00 på YLE TV2, Arenan och X3M och refereras på svenska av Eva Frantz och Johan Lindroos. 17 bidrag tävlar och 10 bidrag kommer vidare till finalen på lördag.