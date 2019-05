Många medger sin roll i största antagnings- och skolfusket i USA:s historia – gråtmild Felicity Huffman erkände

Utredningen av ett utbrett antagnings- och skolfusk i USA går vidare. Över femtio är åtalade och hittills har 20 av dem erkänt att de mutat skolor eller tentamensövervakare för att exempelvis rätta provsvar. En av dem är skådespelaren Felicity Huffman som under måndagen erkände att hon mutat en övervakare att rätta dotterns SAT-test.

Desperate Housewives-skådespelaren Felicity Huffman betalade 15 000 dollar för att korrigera dotterns SAT-provsvar. Dottern har läs- och skrivsvårigheter.

SAT-proven är ett slags amerikanskt nationellt urvalsprov som ska pröva kunskaper samt färdigheter som behövs vid högre studier.

– Min dotter var omedveten om det jag gjorde, sade hon då hon förhördes i rätten i Boston på måndagen.

– Allt annat som åklagaren säger att jag har gjort, har jag gjort.

Hon erkände brottet och åklagarna yrkar på fyra månaders fängelse och 20 000 dollar i böter. Det kan ändå hända att domaren väljer att inte föra Huffman bakom lås och bom.

"Jag skäms"

Åklagaren valde att inte åtala Huffmann för pengatvätt. De föräldrar som inte har erkänt brotten kommer antagligen att bli åtalade för pengatvätt. Domen kommer i september.

Enligt flera amerikanska medier grät Huffman i rätten. Hennes bror satt på främre raden i rätten då hon förhördes. William H. Macy, Huffmans man och skådespelare, var inte närvarande enligt nyhetsbyrån AP.

– Jag skäms över skadan jag har orsakat min dotter, min familj, mina vänner och kollegor och skolväsendet. Jag vill be om ursäkt till de studenter som jobbar hårt varje dag för att komma in vid universiteten och även till de föräldrar som gör enorma uppoffringar för att stöda sina barn, sade Huffmann.

Hon tillade att hon helt och hållet accepterar konsekvenserna.

Huffman är känd som Lynette Scavo i Desperate Housewives. Stillbild från tv-serien Desperate Housewives Bild: WENNWenn Ltd / All Over Press

13 andra förhördes i rätten under måndagen. De har alla erkänt brotten.

Bland dem fanns Michael Center, tränare i tennis på University of Texas. Han accepterade mutor och en donation för att försäkra att en tonåring accepteras som studentidrottare.

Det är fråga om 60 000 dollar i mutor och en donation på 40 000 dollar till skolans tennisprogram.

Skådespelaren Lori Loughlin också åtalad

FBI kallar skandalen för "Operation Varsity Blues". De misstänkta föräldrarna har sammanlagt betalat 25 miljoner dollar i mutor för att säkerställa en plats på elituniversitet för sina barn.

Nyheten om muthärvan kom i mars. Mutorna har betalats mellan 2011 och 2018.

– I många av fallen var de studenter som skrev proven omedvetna om att föräldrarna hade arrangerat fusk, enligt FBI.

En annan misstänkt är skådespelaren Lori Loughlin, känd från tv-serien Full House. Hon och hennes man, Mossimo Giannulli, anklagas för att ha betalat en halv miljon dollar för att få in sina döttrar till University of Southern California (USC).

Loughlin nekar till brott.

Lori Loughlin nekade till brott i rätten för några veckor sedan. Lori Loughlin anländer till rätten. Bild: European Pressphoto Agency EPA

Många toppuniversitet inblandade

Bland de misstänkta finns flera kändisar, högt uppsatta chefer, företagare, kända tränare vid universitet och tentamensvakter från hela landet.

Till skolorna som accepterat mutor hör Yale, Stanford, UCLA, Georgetown, the University of San Diego, Wake Forest, the University of Texas och the University of Southern California.

Yale university. Bild: All Over Press

Sedan skandalen har flera universitet, bland annat USC, meddelat att de ska ändra antagningsprocesserna.

Källor: AFP, AP, Reuters