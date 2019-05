Nu går det att återvinna plastförpackningar i Nagu, Korpo och Houtskär - en seger för konsumenterna

Många invånare i skärgården har saknat egna återvinningspunkter för plast.

Invånarna har i brist på ekopunkter uppmanats att föra plastförpackningarna till plastinsamlingar i Pargas eller Åbo eller att sortera dem som brännbart avfall.

Men trycket från miljömedvetna konsumenter blev ändå för stort och myndigheterna har fått ge efter.

Nu är det möjligt att föra plastförpackningar till alla mindre sorteringsstationer för återvinning, berättar miljörådgivare Mikaela Sundqvist vid Sydvästra Finlands avfallsservice.

- Folk har frågat efter det och vi ville hjälpa till, så det här är en nyhet. Vår service kompletterar den plastinsamling som Finlands förpackningsåtervinning Rinki ansvarar för.



Det betyder till exempel att Korpobor och Houtskärsbor nu kan lämna in plastförpackningar till sina lokala sorteringsstationer under stationernas öppettider.

En stor fråga var ändå hur Sydvästra Finlands avfallsservice skulle ta hand om plastavfallet och hur det skulle skeppas vidare för återvinning.

En tunna med plast ser fort proppfull ut, men då man pressar ihop plast blir avfallsvolymen liten. Det är inte vettigt att låta en separat bil hämta små mängder plastavfall eftersom en bil producerar mycket avgaser.

- Nu har vi fixat den biten logistiskt så att våra stationsskötare tar med sig plastförpackningarna då de åker tillbaka till fastlandet. Då orsakar vi inget extra utsläpp, säger Sundqvist.

Också i Nagu förbättras möjligheten att återvinna plast.

Om cirka en vecka kommer Rinki att installera både en plastpress och en kartongpress i kyrkbyn i Nagu.

- Det är ett test från Rinkis sida. Vi vill se hur mycket plast som samlas in och vilken kvalitet den insamlade plasten har, säger Taneli Lumiaro från Rinki.



Plast- och kartonginsamlingen kommer att stå i södra hamnen nära butikerna, där Rinkis insamlingspunkt finns. Försöket pågår till måndagen den 30 september.

- Man kan nog säga att intresset för plastinsamling har exploderat. I fjol ökade den insamlade mängden plast med 33 procent. I år förväntas ökningen vara lika stor, säger Lumiaro.

Vad räknas då som förpackning? En enkel minnesregel är att det handlar om plastförpackningar som innehåller livsmedel, kläder, elektronik eller kemikalier.

Butikernas plastkassar och plastfolie som lindas kring smörgåsar som säljs separat räknas också som plastförpackningar.

Men sådant som plasthinkar, frysaskar, flyttlådor, gamla cykelhjälmar eller tandborstar ska inte sorteras som plastförpackningar.

PVC-plast får inte heller läggas i en plastinsamling som Rinki sköter om. Man känner igen PVC på att det anges med siffran 3 eller 03 inuti en triangel.