Så här röstar du i första semifinalen i Eurovision Song Contest 2019

Minkälaisista tekijöistä euroviisushow syntyy

Miten tanssija Etel Röhristä tuli osa Look Away -show'ta? Sebastian Rejman esittelee tiukat housunsa ja puvustaja Jouni Mervas kertoo, miksi housut valittiin esitykseen. Suomen euroviisuedustajan lavashow on tänä vuonna koottu kotimaisin voimin. Show vaatii esiintyjien lisäksi alansa ammattilaiset niin valojen, videotekniikan, puvustuksen, koreografian ja maskin osalta. Look Awayn sanoma on ohjannut kaikkien tekijöiden työskentelyä.