Makalös vändning av Ilves i Karleby gav finalplats i Finska cupen – IFK Mariehamn bortabesegrade VPS

Det var hemmalagen som tog gjorde öppningsmålen i semifinalerna i Finska cupen – men bortalagen som gick till final. Semifinalen mellan KPV och Ilves blev högdramatisk.

Finalplatserna i Finska cupen stod på spel när VPS och IFK Mariehamn möttes i Vasa och KPV mötte Ilves i Karleby.

I Vasa tog hemmalaget ledningen efter dryga 20 minuters spel, när Alain Richard Ebwelle drivit ifrån Daniel Sjölund och placerat bollen i nedre krysset bakom Oskari Forsman. Målet var det första i VPS-dressen för den FC Barcelona-fostrade kameruniern, i en match som var hans första från start.

Ålänningarnas svar kom 12 minuter senare. Hemmalagets försvar gav Daniel Sjölund för mycket utrymme utanför straffområdet och 36-åringen tog vara på chansen med ett otagbart skott för VPS burväktare Martin Kompalla.

Fem minuter senare kom nästa kalldusch för hemmalaget. Robin Sid slog en boll som var tänkt som ett inlägg mot Hampus Lönn i straffområdet, men Lönn nådde inte på den bollen och istället seglade bollen rakt i mål.

I den andra halvleken höll VPS boll, men lyckades inte skapa värst många farliga chanser. Istället tystade ålänningarna Vasapubliken, genom Tarik Hamza, som nickade in Dylan Murnanes frispark.

– Det känns jättebra att vara ett steg närmare målet, vi visade karaktär idag genom att vända matchen. Vi försvarade bra som lag och hade ingen svag länk idag, konstaterade en lycklig Robin Sid till Ruutu+.

I hemmalägret var det desto deppigare.

– En stor besvikelse, ingen bra match av oss idag. Det tycks komma många mål från distans i år, sade VPS-försvararen Timi Lahti.

Ilves vände i Karleby

KPV imponerade inledningsvis i semifinalen mot hemma mot Ilves.

Enoch Banza pangade in hemmalagets första mål, med ett hårt skott via ribban. Hemmapubliken fick jubla igen nio minuter senare, när Milos Josimovs frispark ställde Mika Hilander i bortamålet.

Strax innan pausvilan reducerade Emile Tendeng.

Med 90 spelade minuter såg KPV fortfarande ut att gå mot final. I den första tilläggsminuten fick Diogo Thomas in en reducering, som gick in via KPV-försvararen Juhani Pikkarainens fot.

Någon minut senare fixade Ilari Mettälä en frispark till Ilves nära straffområdets gräns.

Lauri Ala-Myllymäki stegade fram och avgjorde med en frispark som höll högsta klass. En Karlebypublik på drygt 1700 personer som ännu några minuter tidigare högljutt hejat fram hemmalaget lämnade tystlåtet läktarna.

– Vi trodde på oss själva och till slut kom belöningen, vilket smakar bra, sade matchhjälten till Ruutu+.

Finalen i Finska cupen spelas i mitten av juni.

Resultat, Finska cupen, semifinaler:

KPV – Ilves 2–3 (2–1)

23' 1–0 Enoch Banza

32' 2–0 Milos Josimov

44' 2–1 Emile Paul Tendeng

90+1' 2–2 Diogo Thomas

90+5' 2–3 Lauri Ala-Myllymäki

VPS – IFK Mariehamn 1–3 (1–2)

22' 1–0 Alain Ebwelle

34' 1–1 Daniel Sjölund

39' 1–2 Robin Sid

85' 1–3 Tarik Hamza