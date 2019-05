Nyhetsskolan: Ungdomars läsning - hur du kan bli bättre på att läsa

Är det faktiskt så illa att ungdomar läser färre böcker än förr? Vissa har kanske olika hobbyn och ont om tid, andra har kanske koncentrationssvårigheter. Hur påverkar mobiltelefonen läsningen?

Vi gick in i ämnet med inställningen att världen kommer att gå under eftersom unga inte läser böcker men ni får se hur den uppfattningen ändrade sig.

Vi är fyra åttondeklassare som har forskat om ungdomars läsning.

Vi har intervjuat kulturproducenten och direktören för teateruttryck Minna Rimpilä och författaren och barnbibliotekarien Sini Helminen som arbetar på Böle bibliotek.

Vi har också haft en gallup i några klasser i högstadiet i Winellska skolan och på det sättet samlat in lite information om deras läsning.

Under intervjun frågade vi frågor som till exempel hur mobiltelefonen påverkar läsningen och hur man kan koncentrera sig bättre medan man läser.

Då vi frågade denna fråga fick vi som svar att det finns många orsaker. Många skyller på sociala medier, hobbyn samt kompisar som tycker att det är onödigt eller nördigt.

Enligt Sini och Minna så är situationen inte mer allvarlig än den var på 1950-talet.

Då läste man inte heller mycket mera än nu och det finns ännu många unga som läser mycket fastän majoriteten läser väldigt lite.

Att läsa en bok kräver mycket mer koncentration än sociala medier så det är naturligtvis skönare att bara sitta och titta tanklöst på telefonen eller datorn istället för att försöka koncentrera sig på en bok som kräver mycket koncentration.

Ibland måste du kanske läsa 100 sidor av en bok innan du blir intresserad och börjar hänga med.

Om du t.ex. ser en film och den blir tråkig så kommer telefonen lätt fram och samma sak kan det hända för många medan man läser böcker.

Sini och Minna delar med sig av några koncentrationstips för sådana som vill läsa men inte bara kan koncentrera sig tillräckligt:

För oss alla fungerar inte allt lika lätt - det är viktigt att du hittar ett sätt som hjälper just dig att kunna läsa utan att tappa koncentrationen.

Sini och Minna kom också med praktiskt råd till föräldrar gällande hur man kan uppmuntra barn till läsning.

En del föräldrar kanske ger belöningar till sina barn för att de ska få barnen att läsa.

Det är förstås viktigt att barnen förstår vad de läser, att man inte bara läser igenom boken så snabbt som möjligt så att man genast ska få belöningen, utan att man egentligen inte förstår vad den handlar om.

Det blir också roligare om man diskuterar boken efteråt tillsammans med någon.

Belöningen skulle också kunna vara något annat än bara pengar och godis. Om det t.ex. har gjorts en film av boken skulle man efter att barnet läst klart boken kunna se filmen.

Den viktigaste grejen man kan göra som en förälder är att vara positiv och prata om bra böcker istället för “Hjälp, ingen läser!” och “Varför läser ingen?”

Ofta om du t.ex. ska ha en bokpresentation i skolan framför klassen, kanske du har glömt några viktiga saker i boken som du borde berätta. Det kan vara ganska störande.

Det är bra om du gör tankekartor, anteckningar eller kanske ritar någon bild medan du läser om sådant du vet att är viktigt att komma ihåg.

Enligt Sini och Minna borde man få unga att hitta vilka böcker de är intresserade av och fråga dem hur de gillar att läsa; om de gillar att läsa högt för någon annan, lyssna på en ljudbok eller läsa tyst för sig själva.

Att välja en bok om ett intressant ämne eller någon spännande berättelse hjälper mycket. Ifall boken inte intresserar dig försämras koncentrationsförmågan lätt.

Med ljudböcker kan du t.ex. gå ut och jogga samtidigt, då behöver du inte sitta stilla utan har möjlighet att röra på dig ifall du tycker att det går bättre.

- När man läser mycket vänjer man sig också. Då man första gången går ut t.ex. för att springa känns det antagligen ganska tungt, men efter ett tag blir uthålligheten bättre och man har vant sig vid känslan, exakt samma är det med läsning, säger Sini och Minna.

Många har också hittat passionen till läsning genom bokklubbar eller via vänner som gillar att läsa och har rekommenderat någon bok. Att dela med sig av bokomdömen är också intresseväckande. Rekommendationer är ett mycket bra sätt att hitta böcker man är intresserad av.

En del ser läsning som en negativ grej. Man ska se positivt på den för att läsning är viktigt.

Det är inte bara att läsa utan det är självklart bra att förstå vad man läser. Om man inte läser blir det också svårare att lära sig grammatik.

Man jämför ofta läsning och att vara på sociala medier. På de sociala medierna läser du oftast små, korta snuttar och sätter dig inte in i dem, medan en riktig bok tar tid att läsa och innehåller mycket mer text.

- De är två helt olika saker, säger Minna Rimpilä och Sini Helminen. På sociala medier används också ofta talspråk, och på så sätt är det helt annorlunda att läsa på sociala medier än att läsa en bok.

Många skulle säkert tycka att det är tråkigt och onödigt om du skulle föreslå ett biblioteksbesök och söka efter en bok som verkar spännande och som handlar om något du är intresserad av.



Den behöver inte vara lång om du inte vill ha en lång bok. Om du väljer en kort bok men vill börja läsa längre böcker är det bra att ställa upp mål för din läsning.

När du läser kan du känna igen något från ditt liv och få nya tankar. Många har säkert saker som de skulle vilja göra någon gång men inte kan eller hinner göra. Allt kan hända i böckerna istället och man kan uppleva många olika berättelser.

När du blir lite äldre kanske du inte gillar samma böcker som förut. Om du inte vet vad du vill läsa kan du testa att läsa fullt av olika slags böcker tills du kanske hittar någon som du gillar extra mycket, så avslutar Sini och Minna.

A Reader Lives a Thousand Lives Before He Dies. The Man Who Never Reads Lives Only One

― George R. R. Martin