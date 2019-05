Arkitekten bakom Louvrenpyramiden är död

En av 1900-talets mest tongivande arkitekter I M Pei är död. Pei som kanske är mest känd för den berömda pyramiden utanför Louvren i Paris blev 102 år gammal.

Pei lade tyngdpunkten på noggrann geometri, enkla ytor och naturligt ljus i sina verk. Glaspyramider ingick ofta i hans ritningar.

I Lovren sammankopplade Pei de tre existerande byggnaderna genom storskaliga underjordiska gallerier, som får sitt ljus från den väldiga glaspyramiden.

Projektet kritiserades hårt i Frankrike då det stod färdigt 1989. Men i dag har pyramiden blivit ett av Paris kändaste landmärken.

Louvrens berömda glaspyramid Bild: EPA-EFE

Till och med Storbritanniens kronprins Charles, som är känd för sin aversion mot moderna byggnader, har kallat Peis Louvre-verk fantastiskt.

Pei föddes i Kina 1917 och emigrerade till USA som 18-åring för att studera. Han fortsatte att arbeta till en hög ålder och ritade en av sina kändaste byggnader - det islamiska konstmuseet i Doha - när han var över 80.

Den islamiska konstmuseet i Qatar Bild: EPA-EFE

Förutom Louvren-byggnaden ritade Pei bland annat Rock and Roll Hall of Fame i Cleveland och National Gallery of Arts östra byggnad i Washington.

Själv beskrev han sig som en pragmatisk arkitekt.

‒ Jag tycker att arkitektur är en pragmatisk konstform. För att bli konst måste den vara byggd på en grund av nödvändighet, sade Pei.

Under sin karriär belönades Pei med en lång rad utmärkelser, bland dem det prestigefyllda Pritzker priset år 1983.

Juryn konstaterade då att Pei ”har givit århundradet några av dess vackraste interiörutrymmen och exteriörformer”.

Pei dog tidigt på torsdagen i sitt hem i Manhattan, uppger hans son Li Chung Pei.

Källor: New York Times, Guardian, BBC, AFP.