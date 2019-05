Därför är upptrappningen mellan USA och Iran så farlig: ”Alla är rädda för att se svaga ut, ingen vill ge vika, ingen talar med varandra”

Läget mellan USA och Iran har på kort tid trappats upp till den grad att omvärlden oroas för öppen väpnad konflikt. Iranexperten Rouzbeh Parsi ser upptrappningen som ett avsiktligt led i USA politik mot Iran under president Trump. Ingen vill egentligen ha krig, men det kan vara omöjligt att stoppa ett om något händer.

Läget mellan USA och Iran verkar till synes ha eskalerat snabbt.

Den 6 maj meddelade USA att ett hangarfartyg skickas till persiska viken för att bemöta vad man kallade ett ökat hot mot amerikanska trupper i regionen.

USA antydde att Iran, genom mellanhänder, ligger bakom det ökade hotet.

Sen dess har fler fartyg, bombplan, stridsflyg och missilbatterier skickats till amerikanska baser i Mellanöstern.



I söndags meddelade Förenade Arabemiraten att fyra fartyg, två av dem oljetankers från Saudiarabien, hade saboterats i en av landets hamnar.

Igen antyddes Iran ligga bakom sabotaget, men händelseförloppet har inte varit möjligt att bekräfta.

Samtidigt trappades anklagelserna och ordkriget mellan USA och Iran upp tills båda länderna nu hotar varandra med krig och förödelse.

Med allt fler krigsfartyg och plan som patrullerar nära varandra i ett litet område är läget ytterst oroväckande.

- Läget är mycket svårare och farligare nu än det har varit på åtminstone tio år, säger Iranexperten Rouzbeh Parsi.

Båda länderna säger att de inte är ute efter krig, men hotar samtidigt med svåra konsekvenser om den andra tar det första steget mot en väpnad konflikt.

Trots att läget verkar ha urartat snabbt, ser Iranexperten Rouzbeh Parsi den som en del av utvecklingen i USA:s Iranpolitik som började då Donald Trump tog över Vita huset.

- Upptrappningen beror inte egentligen så mycket på de här senaste händelserna, de är egentligen inte ens en dålig ursäkt för upptrappningen, säger Parsi.

Parsi ser upptrappningen som nästa steg i det Trump-administrationen kallar det maximala tryckets politik.



Bild: EPA-EFE/WAM HANDOUT HANDOUT HANDOUT EDITORIAL USE ONLY/NO SALES

Ett av fartygen som ska ha utsatts för sabotage i Förenade Arabemiraten. Ett fartyg som ska ha utsatts för iranskt sabotage utanför Förenade Arabemiraten. Bild: EPA-EFE/WAM HANDOUT HANDOUT HANDOUT EDITORIAL USE ONLY/NO SALES

Den går ut på att pressa Iran på alla tänkbara sätt, ekonomiskt, politiskt och nu militärt, för att landet ska nå bristningsgränsen.

- Upptrappningen beror på att den amerikanska regeringen har trott att det tidigare sanktionssystemet som återinfördes mot Iran under Trump skulle leda till att iranska styret skulle implodera på grund av de ekonomiska svårigheter landet genomlider. När det inte har skett har man sökt nya sätt att öka trycket på Iran, säger Parsi.

På sistone har USA trissat upp sanktionerna, först till den nivå som rådde före kärnkraftsavtalet år 2015 och sen till en mycket högre nivå.

USA stämplade också det iranska revolutionsgardet som en terrororganisation.

Det var första gången en del av en nations försvarsmakter har terrorstämplats.

Mannen som sägs ligga bakom Trump-administrationens ännu skarpare politik mot Iran är John Bolton, Trumps nationella säkerhetsrådgivare.



Alla de skarpaste åtgärderna mot Iran har satts i verket efter att Bolton tillträdde.

- Tidigare säkerhetsrådgivaren H.R. McMaster och försvarsministern Jim Mattis var inga vänner av Iran, men de såg absolut inga fördelar med någon väpnad konflikt. Men de har båda gått, och istället har vi då John Bolton och Mike Pompeo på posterna, säger Parsi.

Både Bolton och Pompeo har en lång historia av att förespråka väpnade åtgärder mot Iran.

De har också båda länge förespråkat att USA borde störta det iranska styret.

- De är båda väldigt mycket emot att den islamiska republiken ska få fortsätta existera. Av dem är Bolton ändå troligen den mest drivande kraften bakom det här, säger Parsi.

- Det är inte kanske så mycket att han styr, utan att han kan det byråkratiska maskineriet i det amerikanska regeringssystemet. Han kan hela tiden lägga ut små fällor som ska göra att den här situationen kan leda till en eskalering och att den sedan är svår att dras tillbaka, att det är svårt att hitta en väg ut.



Trump förde kampanj mot krig i Mellanöstern och Parsi tror inte att han själv vill se något krig med Iran.

- Bolton däremot är en person som mycket väl kan vara villig att ta den risken, och driva administrationen mot det hållet, säger Parsi.

Parsi ser ändå att läget mycket väl kan urarta till den grad att Trump inte ser något annat val än att ta till militär makt.

Speciellt inte om valet ligger mellan ett krig och att trappa ner och verka som om USA och Trump ger vika.

Den amerikanska administrationen har samtidigt genom att spänna åt skruvarna kring Iran försvagat den tidigare mer försonliga regeringen under Hassan Rouhani.

Rouhani har angripits hårt av de mer hårdföra falangerna inom det iranska styret för att han slöt kärnkraftsavtalet år 2015.



Efter att Trump drog USA ur kärnkraftsavtalet, har de angreppen ökat mångfaldigt.

Trumps agerande uppfattas som ett svårt svek i Iran, eftersom landet höll sig till avtalet.

Att det sveket ligger i bakgrunden för hela upptrappningen gör läget mycket svårare, menar Parsi.

- Vi har haft en situation där vi hade en förhandlad lösning och nu håller den på att urholkas fullständigt, främst på grund av president Trump.

- Trump-administrationen har varit en enda stor present till högerkrafterna i Iran, de mer konservativa som var emot kärnkraftsavtalet och emot hela tanken om att man kan förhandla fram en lösning med USA och Europa, säger Parsi.

Genom att dra USA ur avtalet och i övrigt agera precis som de konservativa inom det iranska styret har varnat för, har Trump-administrationen underminerat de krafter som är för diplomati och förhandlingslösningar, menar Parsi.