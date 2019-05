Den australiska drömmen: Billigare el och lägre skatter

Kampen mellan de stora partierna är mycket jämn inför lördagens parlamentsval i Australien. Partiet som lovar största skattelättnader och lägsta elpriser vinner? Både nuvarande regeringen och arbetarpartiet matchar varandra med dylika löften.

Australiens högerkoalition mellan det Liberala partiet och det Nationella partiet har styrt landet de senaste sex åren. De blev populära i valet 2013 med sin hårda flyktingpolitik och sloganen ”Stoppa båtarna”.

Den här gången är det ändå inte flyktingpolitiken som är mest aktuell. Det handlar snarare om skattepolitik, elpriser och miljöfrågor.



Partiledarna har gett flera kostsamma vallöften inför årets val. Finlands ambassadör Lars Backström i Australien berättar att vallöften på flera hundratals miljarder har utlovats. Han har arbetat vid flera olika ambassader i världen och tycker att det här är verkligt iögonfallande.

- Jag har aldrig sett att det lovats så här mycket någon annanstans, säger Backström.



De stora partiledarna har rest runt och lovar allt från nya ringvägar till skattelättnader som sträcker sig flera år framåt, berättar Backström.

Löften som sträcker sig väldigt långt i framtiden anser han att inte är särskilt klokt med tanke på konsekvenserna av handelskriget mellan USA och Kina och kommande konjunkturer.

- Australien har haft en fin ekonomi de senaste 28 åren men är också ett land med höga kostnader och högkonjunkturen kanske inte räcker så länge till, säger Backström.

Australiens gruvindustri är väldigt beroende av exporten till Kina, Sydkorea och Japan.



Australien är ett av de länder i världen där elektriciteten är som dyrast. Lönerna har stampat på stället under de senaste åren och därför är den här frågan tillsammans med skattelättnader och höga fastighetspriser aktuell i det här valet.

- Det kan låta konstigt att Australien har så dyr el med tanke på hur mycket energi här finns, säger Backström.

En förklaring till att elen är dyr är att landet är så stort och elen måste transporteras långa sträckor, förklarar Backström. Dessutom har den privatiserade kolkraften i Australien länge varit på nedgång.

- Få politiker i dagens läge är beredda att satsa på mera kolkraft på grund av klimatfrågor, säger Backström.

Ingen vet vilka konsekvenser globala miljöbestämmelser kommer att leda till inom kolbranschen. Trots det här är den nuvarande regeringen mera öppen än oppositionens arbetarparti till att stöda kolkraften som är starkt förankrad i Australien.

Premiärminister Scott Morrisons klimatpolitik har fått skarp kritik då Australien tampas med stora kolutsläpp. De betydande skadorna på en del av östkustens korallrev till följd av blekning ses som en av de förödande konsekvenserna.