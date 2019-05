En skandinavisk vinst i den andra semifinalen i ESC 2019 - både Sverige, Norge och Danmark tävlar i finalen på lördag

Från den andra semifinalen gick också förhandsfavoriten Ducan från Nederländerna och Luca från Schweiz.

Alla de skandinaviska länderna fick publiken med sig med och det tog dem alla vidare till finalen.

Även Maltas Michela och Azerbajdzjans Chingiz lockade många klappar från publiken och tog sig vidare i tävlingen.

Chingiz satade på robotar och 3D-teknik. chingiz med två robotar och en stor lysande triangel bakom sig Bild: Thomas Hanses/eurovision.tv

Mest hurrarop fick ändå förhandsfavoriten Duncan från Nederländerna, som förstås också gick vidare till finalen.

Albanien med Jonida var det enda landet i kvällens semifinal som sjöng på ett annat språk än engelska, om vi bortser från Danmarks Leonora som satsade på flera än två språk i sin "Love is forever". jonida maliqi sjunger inlevelsefullt Bild: Andres Putting/eurovision.tv

Stående ovationer då Shalva Band framförde "A Million Dreams"

Då Shalva Band, som består av tre blinda medlemmar och några medlemmar med bland annat Downs syndrom eller Williams syndrom, dök upp som ett av mellannumren i den andra semifinalen kunde man höra jublet i salen ända från tv-rutan.

De skulle egentligen deltagit i finalen för Israels egen uttagning inför Eurovision Song Contest, men eftersom en övning inför finalen inföll under sabbaten drog sig bandet ur tävlingen.

Vilken tur att vi ändå fick höra dem nu i den andra semifinalen.

Följande länder gick vidare:

Nederländerna: Duncan Laurence - Arcade

Sverige: John Lundvik - Too Late for Love

Ryssland: Sergej Lazarev - Scream

Schweiz: Luca Hänni - She Got Me

Norge: KEiiNO - Spirit in the Sky

Nordmakedonien: Tamara Todevska - Proud

Albanien: Jonida Maliqi - Ktheju tokës

Azerbajdzjan: Chingiz - Truth

Danmark: Leonora - Love Is Forever

Malta: Michela - Chameleon

Följande länder gick inte vidare:

Armenien: Srbuk - Walking Out

Irland: Sarah McTernan - 22

Moldavien: Anna Odobescu - Stay

Lettland: Carousel - That Night

Rumänien: Ester Peony - On a Sunday

Österrike: PÆNDA - Limits

Kroatien: Roko - The Dream

Litauen: Jurij Veklenko - Run with the Lions

Vi uppdaterar