Filmrecension: They shall not grow old – Peter Jackson tar oss till skyttegravarna under första världskriget och visar något snudd på magiskt

För att uppmärksamma 100 års jubileet av första världskrigets slut har Peter Jackson gått igenom hundratals timmar av arkivmaterial från kriget. De här stumfilmerna har han restaurerat, färgsatt och skapat en ljudvärld till. Slutresultatet är en dokumentär som ger en rysningar.

Peter Jackson (Lord of the Rings, The Hobbit, King Kong) och hans team har tagit hjälp av all teknisk expertis för att ge nytt liv åt gammalt arkivmaterial. Materialet de använt är från första världskriget och finns bevarat i Imperial War Museum i London.

Stillbild från They shall not grow old. Soldater sitter uppställda och spelar munspel och skrattar, en av soldaterna håller ett litet barn i famnen. Bild: © 2018 Imperial War Museum

”Den bästa tiden i mitt liv”

They shall not grow old börjar med att vi får höra veteraner berätta hur de tänkte och kände då första världskriget bröt ut.

Hur ivriga och entusiastiska de var över att få bege sig ut för att tjäna sitt land. Hur nervösa de var att kriget skulle ta slut innan de hann till fronten.

Stillbild från They shall not grow old. Soldater under första världskriget som åker på en pansarvargn. Bild: © 2018 Imperial War Museum

Många av dem ljög om sin ålder för att kunna ta värvning. Och vi ser hur de glatt marscherar iväg mot det stora äventyret.

”Det var som en campingsemester med pojkarna, med en lätt krydda av fara för att göra det mer spännande” förklarar en av rösterna i filmen.

Stillbild från They shall not grow old. Tre soldater poserar med hjälmar och pistoler. Bild: © 2018 Imperial War Museum

Ingen visste förstås vad de gav sig in på. Hur kriget blev något helt annat än det de hade föreställt sig.

Men de berättar också om den tomhet de upplevde när kriget till sist tog slut. Om att återvända hem och inse att ingen vill tala om kriget. Och att ingen förstod vad de varit med om.

Rösterna vi hör tillhör en generation av män som präglades av första världskriget. Lite på samma sätt som i Dome Karukoskis film Tolkien.

Men det verkligt intressanta i dokumentären är det vi ser.

Det tekniska är nyskapande

They shall not grow old börjar med helt traditionella klipp ur olika arkivmaterial. Bilden är svartvit, stum, lite mindre än normalt och alla rörelser är knyckiga och hackiga, precis som vi föreställer oss filmer från 1910-talet.

Men efter en halvtimme utvidgas bilden, den får färg, vi hör vad personerna som går förbi säger och det knyckiga upphör.

Experter som kan avläsa läppar har listat ut vad som sägs i filmmaterialet. Till bildvärlden har man ännu skapat ett fantastiskt ljudspår där vi hör kanonmuller och kulsprutor, stöveltramp i leran och skratt, vi hör till och med hur det låter då du bränner lössägg från klädsömmen.

Men det kanske mest hisnande är att alla rörelser i bilden är helt normala.

Stillbild från They shall not grow old. Soldatern under första världskriget som klättrar upp från skyttegravar och går iväg. Bild: © 2018 Imperial War Museum

Under första världskriget saknades standard för bildhastigheten. Man spelade alltså in film med allt från 10 - 18 bilder per sekund. Det var först i slutet av 1920-talet då ljudfilmen kom som man beslöt att 24 bilder per sekund skulle vara standard.

Därför ser rörelserna i gamla stumfilmer stela och hackiga ut.

Men Jackson och hans team har skapat och fyllt i de bildrutor som ”fattas”. Vilket gör att personerna i dokumentären nu rör sig helt naturligt.

Den brittiska versionen av kriget

Dokumentären har inte någon berättarröst som förklarar hur upptakten till kriget gick till eller hur frontlinjerna drogs. Det här är istället en dokumentär som fokuserar enbart på de brittiska soldaterna och deras upplevelse av kriget.

Min enda invändning är att jag gärna också hade hört de tyska soldaterna, eller de brittiska sjukskötarna. Men kanske de historierna kommer att berättas i en annan film.

They shall not grow old förändrar i alla fall synen på arkivmaterial. Nu får man bara hoppas att andra filmskapare hakar på och skapar något liknande.

Stillbild från They shall not grow old. Soldater i skyttegraven under första världskriget. Bild: © 2018 Imperial War Museum

Filmen som tidskapsel

Film har alltid varit lite av en tidsmaskin, filmen kan bevara ett ögonblick och låta oss uppleva det på nytt. Och i den här dokumentären känns det i allra högsta grad som en tidsresa bakåt.

Det som var gammalt arkivmaterial blir plötsligt väldigt levande och intimt.

Det som stannar kvar i minnet efter att man sett dokumentären är soldaternas ansikten i närbild.