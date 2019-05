Helsinki Lit 2019 live på Arenan och Yle Fem: Samtal mellan Pascal Engman och Li Andersson inleder den stjärnspäckade litteraturfestivalen

Befriande skilsmässor, hatmejl som får en att lämna drömjobbet och den heterosexuella kvinnans ofrivilliga ensamhet: ett axplock av de diskussioner man kan ta del av under årets Helsinki Lit.

Scenen på Savoy i Helsingfors intas under helgen av internationellt stora författare som Hassan Blasim, Rachel Cusk, Kim Thúy och André Aciman – författaren till boken Call Me By Your Name.

Bland de nordiska namnen hittar vi Malin Lindroth, som med sin debutbok Nuckan vill återta ordet nucka, och lyfta kvinnors ofrivilliga ensamhet.

Deckarförfattarna Joakim Zander och Pascal Engman behandlar aktuella samhällsämnen som terrorism, flyktingkrisen och hot mot journalister.

Norska <strong>Nina Lykke </strong>är aktuell med sin bok <em>Nej och åter nej </em>där hon beskriver skilsmässan och nyfamiljen ur olika personers perspektiv. Här kan du läsa mer om henne.

Alla samtal sänds på Yle Fem och Arenan med start kl. 17 ikväll.