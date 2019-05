”Jag fick mera kicks av banlöpningen”

OS-final lockar

Efter en lyckad sommar ifjol med nytt personligt rekord och en åttonde plats i EM, är sommarens höjdpunkt VM i Doha. Men först gäller det att spräcka kvalgränsen på 8.29,00. Raitanens gällande rekord från ifjol är 8.28,48.

– I Doha skall jag definitivt vara med. Målet är att nå en finalplats, men motståndet där är helt annat än i EM. Sen beror det ju alltid på hur tävlingen utvecklas och hurdan dagsformen är då det gäller.

Men VM är bara ett delmål för Raitanen. OS i Tokyo 2020 är det stora målet. Drömmen är att få löpa i OS-finalen.

I OS är motståndet stentufft och att ta sig in bland de tio främsta är en bedrift i sig.

Några veckor efter OS arrangeras EM i Paris.

– En EM-medalj i Paris är det jag är ute efter. Att på VM eller OS nå en medalj kräver att allt skall gå perfekt. Där är det mer realistiskt att satsa på en placering bland de tio främsta, men i EM är en medalj helt möjlig.

Framtidsplaner

Vad gäller framtiden, är det en fortsatt satsning på friidrott som gäller. Tränaren Ukonmaanho vill inte idag sätta någon gräns för vad som är möjligt.

– En av de fundamentala meningarna med idrott är att söka och spräcka gränser. Topi är i det goda läget att han kan satsa helhjärtat mot OS, utan att vara tvungen till kompromisser.

– Only the sky is the limit.

Hur är det då med orienteringen? Om orientering är med på OS-programmet 2024, kan då ett OS-deltagande som orienterare vara aktuellt?

– Jag ser det inte som en omöjlighet, men det är för långt dit för att spekulera i den saken. Nu är det friidrott som gäller.

– Men då friidrottskarriären är över, återvänder jag garanterat till orientering, avslutar Raitanen.

Familjestödet starkt

När vi håller på att avsluta intervjun kommer Topis pappa, Anssi Raitanen hem från jobbet. Anssi, som var den som fick hela familjen att börja med orienteringshobbyn.

Nu då sonen bytt familjens gemensamma hobby mot friidrott, kan jag inte låta bli att ställa frågan om han hellre sett att sonen fortsatt med orienteringen?

– Vi har alltid stött både Topis och våra andra barns val. Huvudsaken är att det är sunda och vettiga val. Grenen spelar ingen större roll, det viktiga är beslutet och vad som ligger bakom det.

– Det är bra att ta tillvara den egna talangen och utforska den så långt som motivationen och hälsan tillåter. Nu är det friidrott som gäller. Orientering kan man hålla på med även som äldre.

Se Sportlivs minidokumentär om Topi Raitanen på Yle Fem på söndag 19.5 klockan 19.48, eller på Yle Arenan redan nu: