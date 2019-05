Eugenia seglar för tjugonde året - tusen passagerare per år lär sig något om seglingens ädla konst

I år firar fartyget, eller jakten som det heter för en enmastad båt, 20 år på sjön. Eugenia har både varit med om filminspelningar och teater, men framför allt tas barn och unga ombord.

- Eugenia är Eugenia, om man nu kan säga så är det är en vacker kvinna. Hon har sin charm och är mycket välskött så det är ett nöje att vara ombord, säger Hangöbon Tom Westerlund som är Eugenias kapten under årets premiärseglats.

Westerlund jobbade som lots innan han blev pensionär och har redan i flera år varit involverad i Eugenia som frivillig besättning. Han har också seglat med Linden som tidigare fanns på Åland.

Tom Westerlund visar en skolelev från Tammerfors hur jakten ska styras. Tom Westerlund står vid rodret tillsmamans med en skolelev. Soligt försommarväder. Bild: Amanda Vikman/Yle

- Gamla träbåtar är en slags hobby för mig och det är något visst med gamla träskutor och framför allt riggen, att se hur de är en del av helheten. Man rör sig på naturens villkor, det är inte så mycket som är så nu för tiden, säger han.

Eugenias historia fick en ny början år 1996 då man samlades till ett möte i Västanfjärd för att diskutera byggandet av någon träskuta. Av olika anledningar föll valet på en jakt byggd 1879 med namnet Eugenia.

Originalet seglade i nästan 70 år ända tills hon sjönk 1951 i hemhamnen i Hitis. Skepparen Oskar hade legat sjuk och inte orkat gå upp och pumpa ut vattnet och där blev den forna fraktbåten liggande på havets botten.

1000 personer reser med Eugenia varje år. Barn i flytväst sitter på Eugenias däck i försommarväder. Bild: Amanda Vikman/Yle

- När det stod klart att det var just Eugenia som skulle återuppbyggas for man till skogen med traktorn och fällde omkull tallar med rötter och allt. Rotdelarna, "knäna", behövdes till exempel under däck som stöd, säger Torbjörn Hägg som varit med ombord under Eugenias alla år.

Rundvirket till bland annat masten, bommen och bogsprötet består av lärkträd och hämtades från Strömma gård.

- En skeppsbyggmästare och hjälpreda anställdes men det mesta gjordes med talkokrafter. Det ordnades också läger och kurser under byggandet, säger Hägg.

Lastutrymmet blev vardagsrum

I början av 1900-talet fraktades bland annat byggmaterial till Bengtskärs fyr av gamla Eugenia som hade lov att ta upp till 45 ton last - även om det till och med blev lite mer i bland.

I stora drag är skutan exakt lik originalet, men för bekvämlighetens och funktionens skull har man gjort några smärre förändringar.

- I lastutrymmet finns det kojplatser och ett kök så att man kan övernatta där. Sen har vi också en motor och maskinrum i nyversionen av Eugenia, säger Hägg.

I aktern, vid rodret, finns en liten hytt där manskapet övernattade förr i tiden. Då som nu räknade man med två, högst tre besättningsmän.

Också nu finns det tre kojplatser, men kaminen har bytts ut mot modernare värmeelement.

Torbjörn Hägg berättar om Eugenia för skolelever. Torbjörb hägg nere i Eugenias styrhytt tillsammans med några skolelever. Bild: Amanda Vikman/Yle

Det är föreningen pro Kimitoö-skutan som äger jakten och i deras stadgar står det att man skall segla med ungdomar till cirka 60 procent.

- En av ursprungsidéerna var att man bygger och sköter båten på traditionellt sätt och lär de unga segla. Det finns inga vinschar utan allt sköts för hand. Det finns 40 block och en kilometer rep så det är mycket att hålla reda på, berättar Hägg.

Varje år krävs det flera arbetsdagar för att få jakten i skick för säsongen, också det sköts med talkokrafter.

Många detaljer att hålla reda på ombord på Eugenia. Eugenias rep och block mot vatten. Bild: Amanda Vikman/Yle

- Vi tjärar båten medan den ännu står i isen - om det finns isar. Sen besiktas den och vart tredje år tas den upp på varv. Det finns en hel del aktiva i föreningen som är med och sköter det här men fler är alltid välkommet, säger Torbjörn Hägg och fortsätter.

- Vi har en liten grupp lärlingar nu som ska börja studera sjöfart, "prentisar", som har varit intresserade men de behöver vara med ett tag för att lära sig hur den här skutan fungerar. Dessutom behövs en del säkerhetskurser. Man kan också komma med utan dessa kunskaper.

Eugenia i sin nya hemhamn i Kasnäs. Eugenia ligger vid en brygga. Bild: Amanda Vikman/Yle

Ekologisk charter

Varje år behöver Eugenia en del omvårdnad för att hållas i fint skick. Föra att finansiera det hela har man utvecklat olika charterprodukter och det blir ungefär tusen besökare som åker med jakten varje sommar.

Varje år behöver man få in ungefär 30 000 euro. En del kommer från fonder, men mycket tjänar man in via olika charterturer.

- Vi hade en grupp med kineser här som var begeistrade av seglatsen, men jag blev lite förvånad när de fiskade upp potatisen ur fisksoppan och inte laxen, säger Torbjörn Hägg och skrattar lite.

Barnen får hjälpa till med att hissa och reva segel. Skolelever hjälper till att reva segel på Eugenias däck. Bild: Amanda Vikman/Yle

I Finland finns det bara två andra jakter förutom Eugenia - Alexandra och Österstjärnan. Finlands sista skonare, Linden från Åland, såldes till Danmark för två år sedan.

Eugenias hemhamnar har varit Dalsbruk, Kasnäs och Kalkholmen i Västanfjärd vilken även varit vinterhamn och underhållshamn. I år samarbetar man med Kasnäs hotell.

- Nu blir vår utseglingshamn Kasnäs. Vi anlöper och hämtar fortfarande gäster från olika platser i Skärgårdshavet, allt efter deras önskemål. I juli kan man också åka ut till Örö med Eugenia, berättar Hägg.

Dessutom, om man vill värna om miljön, så kan man med gott samvete ta sig en tur med Eugenia eftersom jakten drivs med vindkraft.