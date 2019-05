Inget beslut om Almahemmet i Kimito - Kommunstyrelsens ordförande: "Det fanns inget riktigt bra alternativ"

Frågan om en eventuell renovering av Almahemmet i Kimito kom inte framåt på måndagens kommunstyrelsemöte.

– Det var en enhällig återremittering. Det fanns inget riktigt bra alternativ, säger kommunstyrelsens ordförande Wilhelm Liljeqvist till Yle Åboland.

Förslaget inför kommunstyrelsemötet var att Kimitoöns kommun inte renoverar Almahemmet, utan istället hyr den fastighet som vårdbolaget Esperi Care för tillfället hyr på Mästarevägen i Kimito.

"En ganska dyr lösning att hyra fastigheten på Mästarvägen"

Att hyra vårdfastigheten på Mästarvägen skulle enligt Liljeqvist kosta runt 220 000 per år plus driftskostnader på runt 40 000 per år.

- Kommunstyrelsen tyckte att det här skulle bli en ganska dyr lösning.

Enligt de senaste beräkningarna skulle en grundlig renovering av Almahemmet kosta närmare fyra miljoner euro.

Enligt Liljeqvist ska kommunen nu göra en helhetsbedömning av äldreomsorgen, en bedömning som ska vara klar senast i oktober.

Vindmölla och blå himmel. Bild: Yle/Mikael Kokkola

Vindkraftsparksplanerna i Nordanå-Lövböle remitterades

Kimitoöns kommunstyrelse diskuterade även planerna på en vindkraftspark i Nordanå-Lövböle.

- Det ärendet återremitterades med rösterna 5 mot 4, säger kommunstyrelsens ordförande Wilhelm Liljeqvist.

Kommunstyrelsen vill att vindkraftsoperatören Egentliga Finlands energi ska göra en ny bullerutredning.