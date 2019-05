Omtyckt Söderholm njuter av VM och laddar för speciell match mot Lejonen: "Helt klart blir det lite pirrigt"

Han har spelat i VM för Finland, och kommenterat tv-matcher i VM med Finland. Nu skrivs nästa speciella kapitel i Toni Söderholms hockeyhistoria: Han leder sitt lag i VM – mot Finland.

Bland det första som slår en är hur populär Toni Söderholm är i den tyska presskåren.

Landets färska hockeyförbundskapten möter journalisthopen från Tyskland i samband med lagets förmiddagsträning och inleder med ett högt och ljudligt "Huomenta!".

"Guten Morgen!" fortsätter Söderholm och börjar därefter stava: "H-U-O-M-E-N-T-A!"

Efter det följer en lång intervjusession där Söderholm obehindrat, på tyska, utan stress redogör för sina känslor inför Tysklands match mot hans hemland, Finland. Utläggningar som går betydligt bättre än de tyska journalisternas utbildning i det finska språket.

– Vi borde ha börjat den tidigare, för den har ännu inte riktigt tagit fart. Men vi får se hur långt vi kommer, säger Söderholm skrattande till Yle Sporten efter att de tyska medierna fått sitt.

Att Toni Söderholm trivs som fisken i vattnet i sin roll är uppenbart i intervjuzonen i Kosice. Han rör sig smidigt mellan tv-kamerorna och ser bekväm ut, inte alls som Jukka Jalonen som tycks betrakta journalisterna på plats som ett otyg. Söderholm ger intrycket av en man som njuter av sitt jobb.

– Det har varit fint. Jag kan inte klaga på stämningen här. Det har varit kanonroligt hela tiden. Fint att få jobba med proffs som är de bästa i sin gren i landet. Det är en ära att få vara med om det. Klart att det är en hektisk VM-turnering men jag har en fin tränarstab runt mig och har kunnat hålla mig lugn.

Nu är det då dags, Tyskland–Finland. Du har spelat i VM för Finland och kommenterat VM med Finland, nu ska du träna i VM mot Finland. Vilka tankar ger det?

– En speciell dag är det. Helt klart blir det lite pirrigt inför matchen. Men sedan tror jag det blir som förut, man ser inte motståndarna utan man koncentrerar sig på vad de egna killarna gör. Speciellt är det, men vår grej är ändå det viktiga och där är mitt största ansvar nu, säger Söderholm.

Som tränare för Tyskland, hur analyserar du årets Lejonlag? Svagheter och styrkor.

– I spelet i sig ser jag inte mycket svagheter. Laget spelar kollektivt väldigt bra. Man ser att alla jobbar för varandra. Det gör det alltid svårare för motståndarna, att kunna arbeta hårdare än Finland. Sen tillkommer ju taktik och sånt men om inte alla arbetar är det ingen skillnad vad du ritar upp för taktik, säger Yle Sportens tidigare VM-kommentator.